Venäjän sukellusvene nousi yllättäen pintaan USA:n lähellä

Venäläinen sukellusvene on noussut yllättäen pintaan Alaskan lähistöllä. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi Twitterissä seuraavansa aluksen liikkeitä tarkasti.

Toistaiseksi on epäselvää, miksi alus nousi pintaan. Siltä ei tiettävästi ole tullut minkäänlaista avunpyyntöä. Mikäli apua tarvitaan, ollaan sitä Yhdysvaltojen mukaan kuitenkin valmiina antamaan.

Venäjän laivaston kerrotaan operoivan alueella kansainvälisillä vesillä.

Yhdysvaltojen rannikkovartioston mukaan Venäjän toiminta on huolestuttanut paikallisia kalastajia. Useiden kalastusalusten kerrotaan ilmoittaneen kohtaamisista venäläisten sotalaivojen kanssa.

Amerikkalaisten mukaan kyse on suunnitellusta sotaharjoituksesta, josta Yhdysvallat tiesi etukäteen. Harjoituksen laajuutta tai luonnetta ei lähdetty avaamaan.

Itämeren alueella nähtiin hiljattain hieman vastaava tapaus, kun Yhdysvaltain laivasto paljasti yllättäen Seawolf-luokan taistelusukellusveneen operoivan Norjan liepeillä. Sukellusveneestä julkaistiin poikkeuksellisesti sarja kuvia. Siinä alus kulkee pinnassa vuonossa Norjan Tromssan lähellä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta viiteen vuoteen kun sukellusveneestä on julkaistu minkäänlaista kuvaa.

