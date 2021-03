Venäjän Sputnik-rokote arviointiin EU:ssa

Euroopan lääkevirasto EMA on aloittanut arviointiprosessin venäläisvalmisteisesta Sputnik V -koronavirusrokotteesta.

EMA:n mukaan päätös pohjautuu laboratoriotesteihin ja kliinisiin kokeisiin, joiden perusteella rokote tuottaa infektiolta suojaavia vasta-aineita ja immuunisoluja.

Niin sanottu rolling review -prosessi tulee jatkumaan, kunnes aineistoa on riittävästi virallisen myyntiluvan hakemiseen.

The Lancet -tiedelehdessä julkaistujen tietojen mukaan Sputnik V -rokote antaa 92-prosenttisen suojan infektiota vastaan ja täydellisen suojan vakavalta taudinkuvalta. Rokotteen teho osoittautui hyväksi kaikissa ikäryhmissä, minkä lisäksi se vähensi taudinkuvan vakavuutta jo ensimmäisen annoksen jälkeen.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021