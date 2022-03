Venäjän sotilas otti tankin ja ajoi antautumaan Ukrainan puolelle

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Victor Andrusiv kertoo Facebookissa tapauksesta, jossa venäläisen sotilaan väitetään kaapanneen tankin ja tulleen sen kanssa antautumaan Ukrainan puolelle. Andrusivin julkaisemassa kuvassa näkyy panssarivaunu, maassa makaava antautunut venäläinen ja Ukrainan erikoisjoukkojen sotilas.

Hän kertoo Ukrainan poliisin tunnistaneen venäläisten Ukrainassa käyttämiä tavallisia matkapuhelimia. Näihin numeroihin lähetetään jatkuvasti tekstiviestillä ohjeita antautumiseen ja kaluston luovuttamiseen.

Andrusivin mukaan”Mishaksi” kutsuttu sotilas oli reagoinut Ukrainan viranomaisten viesteihin.

– Misha soitti meille muutama päivä sitten. Välitimme tiedot GUR MO:lle [Ukrainan sotilastiedustelu], Victor Andrusiv selvittää.

Hän kertoo ukrainalaisten sopineen kohtaamispaikan ja varmistaneen ennakkoon lennokilla, ettei kyseessä ollut väijytys.

– Tämän jälkeen erikoisjoukot ottivat hänen kiinni. Paljastui, että hän oli ainoana jäljellä tankin miehistöstä. Muut olivat paenneet. Hänestä sodassa ei ollut mitään järkeä.

– Mishan mukaan ruokaa ei ollut jäljellä juuri lainkaan, sodanjohto on kaoottista ja sitä ei käytännössä ole. Taistelutahdon romahdus on massiivista.

Victor Andrusivin mukaan Mishalle kuuluu kuitenkin nyt hyvää. Hänen väitetään odottavan sodan loppua mukavasti televisiolla, puhelimella, keittiöllä ja suihkulla varustetussa paikassa. Sodan jälkeen Ukraina tarjoaa antautuneelle sotilaalle 10 000 dollarin suuruisen palkkion sekä oikeuden hakea Ukrainan kansalaisuutta.

Andrusivin kertomusta ei ole vahvistettu muista lähteistä. Useat verkkomediat ovat kuitenkin uutisoineet tapahtuneesta.

2/2

They defined a safe place to meet and used drone to make sure that this is not an ambush. He said that the rest of his crew deserted the unit, and the moral of the Russian military is low in general.

Source of photo and info: Facebook Victor Andrusiv

— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) March 22, 2022