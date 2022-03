Venäjän sotilaiden väitetään ampuvan tahallaan toimittajia

Viime aikoina julkisuuteen on noussut useita tapauksia, joissa venäläissotilaiden väitetään tulittaneen tahallaan Ukrainan sodasta raportoivia toimittajia.

Venäjän kerrotaan sijoittaneen Kiovaan ja muualle Ukrainaan jo ennen uuden sotilasoperaation aloittamista palkkasotureita, erikoisjoukkojen sotilaita ja sabotöörejä.

Uutissivusto Daily Beastin mukaan kaksi tanskalaista journalistia joutui 26. helmikuuta hyökkäyksen kohteeksi Okhtyrkan kaupungissa Koillis-Ukrainassa.

Toimittaja Stefan Weichert kertoo istuneensa kuvaajansa Emil Filtenborgin kanssa autossa, kun heidän taakseen pysähtyi toinen auto, josta ulos astunut mies alkoi tulittaa heitä yhtäkkiä rynnäkkökiväärillä, vaikka journalistien auto oli merkitty selvästi TV-logolla.

Weichert sai osuman olkapäähän ja Filtenborgia ammuttiin kumpaankin jalkaan ja selkään. Kaksikko pääsi karkuun autollaan ja sai lopulta apua ukrainalaissotilailta, jotka kuljettivat heidät sairaalaan. Pian sen jälkeen heidät evakuoitiin Tanskaan.

– Meille kerrottiin, että kukaan ei tiedä, mitä kaupungin keskustassa tapahtui sinä päivänä. Joidenkin raporttien mukaan venäläiset sabotöörit olivat toimineet etulinjojen lähellä Okhtyrkassa, mutta oli mahdotonta tietää varmasti, kuka hyökkäsi meitä vastaan, Stefan Weichert sanoo.

Uutissivusto Sky Newsin uutisryhmällä oli samankaltainen kokemus viime viikon maanantaina, kun he joutuivat väitetysti venäläissotilaiden väijytykseen Kiovan lähellä sijaitsevassa Buchan kaupungissa.

Autolla liikkunutta ryhmää alettiin tulittaa lähellä erästä risteystä. Kirjeenvaihtaja Stuart Ramsayta ammuttiin alaselkään ja kameramies Richie Mockler sai kaksi osumaa luotiliiviinsä.

Ryhmän jäsenet huusivat hyökkääjille olevansa journalisteja, mutta tulitus ei lakannut. Lopulta viisihenkinen ryhmä pakeni paikalta juosten ja hakeutui suojaan läheiseen rakennukseen, josta ukrainalaiset poliisit pelastivat heidät. Viisikko evakuoitiin sen jälkeen Britanniaan.

Heille kerrottiin myöhemmin, että hyökkääjät olivat venäläisen tiedusteluosaston sabotöörejä.

– Se (väijytys) oli ammattimaisesti toteutettu, luodit vain iskivät yksi toisensa jälkeen autoon -he eivät ampuneet ohi, Ramsay kertoo.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) mukaan sveitsiläinen kuvajournalisti Guillaume Briquet selvisi toissa päivänä sunnuntaina täpärästi, kun Venäjän erikoisjoukot avasivat tulen häntä kohti maantiellä Etelä-Ukrainassa. Lehdistö-merkinnät olivat selvästi näkyvillä hänen autossaan. Briquetin onnistui paeta paikalta.

– RSF muistuttaa jälleen Venäjän viranomaisia, että journalistien ampuminen on sotarikos. Ukrainan sodasta raportoiviin journalisteihin äskettäin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen kehotamme tällä hetkellä kentällä olevia toimittajia olemaan erittäin varovaisia, järjestö toteaa Twitterissä.

"They clearly shot to kill”: Swiss photojournalist Guillaume Briquet narrowly escaped bullets yesterday, fired by a Russian commando on a road in southern #Ukraine. The “press" markings were clearly visible on his car. 1/2 pic.twitter.com/beoz64VkRA

— RSF (@RSF_inter) March 7, 2022