Venäjän sotilaiden ruoat videolla: Viimeinen käyttöpäivä 2015

Ukrainalaiset sotilaat esittelevät videolla käsiinsä saamiaan Venäjän asevoimien sotilailleen toimittamia ruoka-annoksia.

Ukrainalainen sotilas näyttää uutissivusto Nextan jakamalla videolla (jutun alla), kuinka ruoka-annosten viimeinen käyttöpäivä on vuoden 2015 helmikuulta. Ruoka-annokset vanhenivat siis jo seitsemän vuotta sitten.

Uutisesta ei käy ilmi, missä päin Ukrainaa sotilaat ovat.

Ukrainan asevoimat ovat ottaneet aiemmin vangeiksi useita Venäjän sotilaita sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä ukrainaan.

Viime viikonloppuna Ukrainan asevoimat saivat kiinni noin 200 venäläissotilasta. Kenraalimajuri Borys Kremenetsky sanoo maahan hyökänneiden joukkojen olleen kehnosti varustettuja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Venäläisten kerrotaan edenneen monin paikoin liian kauas logistiikastaan, ja joukoilla on kerrottu olevan pulaa muun muassa polttoaineesta. Venäläisten sotilaiden on lisäksi kerrottu käyttävän jostain syystä siviiliradioita ja matkapuhelimia viestintään.

