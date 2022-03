Venäjän sotilaiden omaiset soittelevat Ukrainaan – ”Onko hän elossa?”

Monet venäläiset perheet kääntyvät Ukrainan hallinnon avaaman puhelinlinjan puoleen etsiessään kadonneita venäläisiä sotilaita, kertoo CNN.

Ukrainan sisäministeriö avasi venäläissotilaiden omaisille tarkoitetun päivystysnumeron sen jälkeen, kun Venäjä aloitti uuden hyökkäyksen useilla operaatiosuunnilla Ukrainassa toissa viikolla.

Ukrainan vihjelinjaa operoivat viranomaiset ovat luovuttaneet CNN:lle äänitteitä puheluista. Virallinen Venäjä valvoo ja kontrolloi tiukasti sotaa koskevaa viestintää, joten tiedon saaminen tapahtumista ja tappioista on lähestulkoon mahdotonta.

Venäjän asevoimien kerrotaan kärsineen kovia tappioita, ja monia sotilaita on vangittu.

Tallenteet osoittavat, että monet venäläissotilaat eivät tienneet suunnitelmista tai miksi heidät lähetettiin Ukrainaan. Äänitteistä käy myös ilmi, että sotilaita on estetty pitämästä yhteyttä perheisiinsä.

Puhelinlinja on luotu humanitaarisista syistä mutta myös propagandaa varten.

Kristina-niminen nainen vastaa puhelinjan toiminnasta.

– Ensinnäkin autamme löytämään venäläisiä sotilaita, joita petettiin ja jotka löysivät itsenä maastamme tietämättä etukäteen, minne he olivat menossa. Toiseksi autamme lopettamaan sodan, hän kertoo.

Puhelinlinja on käynyt kuumana sodan alusta alkaen, ja puheluita on tullut yli 6 000.

Virallinen Venäjä on ollut vaitonainen tapahtumista. Venäjän kansalle kerrotun narratiivin mukaan kyseessä on pelkästään sotilasoperaatio Donbassissa. Venäjän puolustusministeriö on toistaiseksi ilmoittanut 498 kaatuneesta sotilaasta.

Korkea-arvoinen ukrainalainen virkailija kertoo, että tuhannet venäläiset perheet ovat saaneet yhteyden Ukrainassa oleviin venäläisiin sotilaisiin puhelinlinjan avulla.

– Me kutsuimme heidät Ukrainaan tapaamaan poikiaan, mutta toistaiseksi kukaan ei ole tullut, virkailija kertoo.

Virkailijoiden mukaan suurin osa soittajista on sanonut, että heidän poikiensa ja aviomiestensä kertoman mukaan sotilaat lähetettiin kertaus- tai sotaharjoituksiin.

Moni omainen menetti yhteyden läheisiinsä 22. tai 23. helmikuuta juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Eräässä tallenteessa järkyttynyt vaimo soittaa itkien:

Vaimo: ”Hei. Onko tämä paikka, josta voin selvittää, onko henkilö elossa?”

Vaihteenhoitaja: ”Kyllä, voit välittää henkilön tiedot.”

Kyynelehtivä vaimo mutisee miehen nimen ja syntymäajan.

Vaihteenhoitaja: ”Milloin menetit yhteuden häneen?”

Vaimo: ”Yli kaksi kuukautta sitten.”

