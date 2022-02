Venäjän sotilaiden kerrotaan lähestyneen Kiovaa Ukrainan univormuissa

Venäjän sotilaiden väitetään edenneen perjantaiaamuna kohti Kiovaa ainakin kahdella kaapatulla Ukrainan ajoneuvolla.

Ukrainan hallituksen tiedotteen mukaan sotilaat yrittivät päästä puolustuslinjojen ohi käyttämällä Ukrainan asevoimien univormuja.

Maan varapuolustusministeri Ganna Malyarin mukaan ajoneuvot ajoivat kovalla nopeudella pohjoisesta Obolonin suunnalta kohti Kiovan keskustaa. Vallattujen ajoneuvojen perässä seurasi sotilasrekkojen saattue.

Varapuolustusministeri vakuutti asevoimien pysäyttävän kyseisen osaston. Sodankäynnissä toisen osapuolen univormua käyttäneiden voidaan katsoa olevan laittomia taistelijoita tai vakoojia.

Ukrainan asevoimien mukaan samaa hämäystaktiikkaa olisi käytetty myös maan itäosissa.

Ganna Malyar vahvisti kello kymmenen tienoilla, että Kiovaa kohti edennyt osasto on tuhottu.

🇺🇦⚡️Ukranian Deputy Defense Minister says the Russians are moving to Kiev 'at high speed' with a convoy that is led by seized Ukrainian Army trucks, and soldiers wearing Ukrainian uniform. pic.twitter.com/z0HcnABgPw

— OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022