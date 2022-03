Venäjän sotilaat ryöstävät videolla huoltoaseman – ”Tämäkö maailman toiseksi vahvin armeija?”

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko on julkaissut Twitterissä alla näkyvän videon venäläisistä sotilaista ryöstämässä huoltoasemaa Ukrainassa.

Valvontakameroiden materiaalista kootulla videolla näkyy, kuinka sotilaat saapuvat paikalle panssariajoneuvolla, painuvat sisään huoltoasemalle ja alkavat ryövätä tavaraa myymälästä ja tiskin takaa.

– Tämäkö on maailman toiseksi vahvin armeija? Todellisuus: ryöväreitä tyhjentämässä huoltoaseman kauppaa, Oleg Nikolenko sanoo.

Hän jatkaa, ettei Venäjällä ole toivoakaan voitosta Ukrainassa.

– Nälkäisinä, hylättyinä ja vailla taistelutahtoa. Venäläiset odottivat ukrainalaisen ottavan heidät vastaan kukin. Sen sijasta he kohtasivat rautaista päättäväisyyttä, Nikolenko toteaa.

Venäjän joukkojen on väitetty ryöstelleen laajasti kauppoja, eri yrityksiä ja jopa ihmisten koteja Ukrainassa. Hyökkääjä on kärsinyt pahoista huolto-ongelmista ja joukoilla on kerrottu olevan pulaa polttoaineesta ja jopa ruoasta.

