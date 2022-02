Tällaista on Venäjän sotilaiden telttaelämä nyt: Vodkaa juodaan, polttoainetta trokataan

Valko-Venäjälle maiden yhteisharjoituksiin saapuneiden venäläissotilaiden toiminta ei herätä innostusta paikallisissa asukkaissa, kertoo Radio Free Europe.

Hoinikissa asuvien paikallisten asukkaiden mukaan sotilaat ovat majoittuneet telttoihin kaupunkia ympäröiviin metsiin.

– He juovat paljon ja myyvät runsain määrin dieselpolttoainettaan, kertoo paikallinen silminnäkijä.

Hän kertoo nähneensä itse myös telaketjuajoneuvojen liikehdintää kaupungin kaduilla.

Valko-Venäjän rautatieverkostosta kertovien Telegram-lähteiden mukaan sotilaat ovat jättäneet jälkeensä paljon roskaa ja hukkaavat varusteitaan lastia huolimattomasti purkaessa.

Eräässä tapauksessa kerrotaan kolmen kilometrin matkalla olleen 20 metrin välein sadan litran roskasäkkejä, tyhjiä vodkapulloja ja muovisia oluttynnyreitä.

After Russian forces unloaded at the Belarusian town of Khoyniki, residents reported "over a stretch of 3 kilometers there were 100-liter trash bags every 20 meters, as well vodka bottles, empty plastic beer kegs, and empty cookie packages."https://t.co/s45HsoWagZ

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 19, 2022