Venäjän sotilaat jättivät komentovaunun, viraalivideolla siviilit kimpussa

Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia ja videoita Venäjän tuhotuista panssarivaunuista ja hylätyistä sotilasajoneuvoista Itä-Ukrainassa.

Yhdellä videolla näkyy, kuinka siviilit ovat kiivenneet venäläisen R-149MA1 -komentovaunun päälle ja ottavat siitä polttoainetta talteen.

Twiitin mukaan kuva on otettu Harkovassa, jossa Ukrainan ja Venäjän joukot ovat ottaneet yhteen.

– Jos prikaatitason komentovaunu on hylätty, ei mene ihan putkeen, kuvaa kommentoi Twitterissä puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Savuavia ja miehistön jättämiä panssarivaunuja näkyy lisää saman viestiketjun kuvissa ja videoissa.

13. Reportedly back in Kharkiv film in link of an abandoned Russian R-149MA1 command/staff vehicle being drained of fuel and stripped by civilians. https://t.co/Bu8Q5oYiJH pic.twitter.com/OBJfw5pdlL

We've analyzed this video and we believe it is related to an incident where a Russian false flag saboteur group was intercepted and destroyed in the northern Kyiv neighborhood of Obolon.https://t.co/LYhOSDWMhh

— CIT (en) (@CITeam_en) February 25, 2022