Venäjän sotilailta loppui polttoaine – urhean ukrainalaisen kuittaus videolla

Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen huolto- ja polttoaineongelmista on levinnyt sosiaalisessa mediassa useita kuvia ja videoita. Venäläisiä panssariajoneuvoja kerrotaan jääneen teille polttoaineen loppumisen takia.

Sosiaalisessa mediassa leviää eräs video tällaisesta tilanteesta, jossa venäläinen panssariajoneuvo on jäänyt tienposkeen (englanniksi tekstitettynä alla).

Siinä paikalle sattuva ukrainalaisautoilija kysyy venäläissotilailta, onko heidän koneensa hajonnut. Kun selviää syynä olevan venäläisten polttoaineen loppuneen, ehdottaa ukrainalainen, että hän hinaisi sotilaat takaisin Venäjälle. Venäläiset sotilaat vastaavat kuittaukseen naureskellen.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.

[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD

— Ali 🇺🇦🕊 (@aliostad) February 26, 2022