Venäjän sotilaat hylkäsivät ajoneuvonsa ja lähtivät pois

Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen heikko taistelutahto yllätti konfliktin alkuvaiheessa monet tilannetta seuranneet sotilasasiantuntijat.

Sotavangiksi jääneet venäläiset ovat kertoneet puutteellisista varusteista ja laajoista logistisista ongelmista. Osa sotilaista oli luullut olleensa harjoituksessa jopa tuntikausia Ukrainaan saapumisen jälkeen.

CNA-ajatuspajan ohjelmajohtaja Michael Kofmanin mukaan tavalliset venäläissotilaat eivät pidä ukrainalaisia vihollisina varsinkaan tilanteessa, jossa sotilasjohto ei juurikaan valmistanut heitä tulevaa operaatiota varten.

Ukrainasta on julkaistu runsaasti videoita tien varsille tai mutaisille pelloille hylätyistä Venäjän sotilasajoneuvoista.

Middle East Institute -ajatuspajan tutkija Charles Lister on jakanut Ukrainassa kuvatun videon maaseudulle hylätyistä venäläisistä sotilasajoneuvoista.

– Hyvin outoa – taas ryhmä Venäjän panssariajoneuvoja, jotka on vain hylätty Ukrainaan. Ei mitään merkkiä taisteluista, joukot vain poistuivat ajoneuvoista ja lähtivät, Lister tviittaa.

Understandable… Has been amazing watching the demoralized and confused Russian conscript POWs being interviewed all eve on Ukrainian tv. They were dropped into battles they not only did not want to be in- but were often tricked into fighting. Mass abandonment is what happens https://t.co/H4UnzoJ5eX

— Vladislav Davidzon (@VladDavidzon) March 1, 2022