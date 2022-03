Venäjän sotalaivat lähestyvät Odessaa

Useat venäläiset sotalaivat ovat lähteneet Krimin niemimaalta tiettävästi kohti Mustanmeren rannalla sijaitsevaa Ukrainan Odessan kaupunkia.

Ukrainan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa on varauduttu viime päivinä Venäjän asevoimien maihinnousuun. Yhdysvaltain halinnosta kerrotaan Fox Newsille, että hyökkäys saattaa tapahtua jo torstain aikana.

Odessaa pidetään strategisesti tärkeänä satamakaupunkina, jonka valtauksella Venäjä pystyy katkaisemaan Ukrainalta meriliikenneyhteydet ja estämään meriteitse tapahtuvia täydennyksiä. Kaupungin valtaus helpottaisi myös venäläisten joukkojen ja kaluston siirtelyä.

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf

— Rob Lee (@RALee85) March 3, 2022