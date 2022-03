”Venäjän siviili-ilmailu hävitetään nyt täysin – ja olen aidosti iloinen siitä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan unionin johtava liikenneasioista vastaava virkamies arvelee, ettei ilmailu itänaapurissa enää elvy.

Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei korostaa virolaiselle Ärilehdelle, että lyhyestä kahden viikon ajanjaksosta huolimatta voidaan sanoa EU:n ja muiden länsimaiden sanktioiden Venäjän siviili-ilmailulle olleen tehokkaita.

– Mielestäni kuitenkin voidaan sanoa, että olemme hävittämässä Venäjän siviili-ilmailun sellaisena kuin se on. Ja olen aidosti hyvilläni siitä. Se osoittaa, että yhteistyössä tehdyillä ja erittäin tarkkaan noudatetuilla pakotteilla voi olla erittäin suuri vaikutus kaikenlaisten hyökkääjien suhteen.

Hololein mukaan Venäjä oli 30 vuoden aikana rakentanut maailmanluokan siviili-ilmailun.

– Venäjä on viimeisen 30 vuoden aikana rakentanut menestyksekkäästi ilmailuaan. Ehkei niinkään ilmailuteollisuutta, koska eihän heillä ei ole ollut tuotteita, lentokoneita, joita myydä kansainvälisesti.

– Mutta rakennettiin varsin hyvin toimiva ilmailujärjestelmä. En voi olla korostamatta, että Venäjän ilmailuturvallisuus on ollut erittäin korkealla tasolla. Meillä ei ole ollut ongelmia Venäjän lentoturvallisuuden suhteen. Suurin osa Venäjän ilma-alusrekisterissä olevasta 1 000 lentokoneesta on länsimaisia. Näistä yli 500 on liisattu EU-alueen yrityksiltä.

Näiden liisattuina eli pitkäaikaisvuokrattuina Venäjällä olevien lentokoneiden käyttöoikeus on nyt purettu ja ne pitäisi palauttaa takaisin eurooppalaisille omistajilleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin päättänyt ratkaisunaan kansallistaa EU:sta liisatut koneet ja kirjata ne Venäjän ilma-alusrekisteriin.

Hololei huomauttaa kyseessä olevan törkeä kansallisen ilmailuoikeuden ja kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen rikkominen.

– On selvä, että heillä [Venäjällä] olevat lentokoneet tarvitsevat jatkuvaa huoltoa. Lentokoneiden huoltoa koskevat erittäin ankarat säännöt. Heillä ei ole mahdollista saada varaosia, huoltoa eikä sitä saa heille tarjota. Vaikka he varastaisivatkin EU-yrityksille kuuluvat lentokoneet keskellä kirkasta päivää, ei niitä ole mahdollista käyttää. On selvä, että he voivat lentää vain äärimmäisen rajallisesti.

Hololei kertookin, että Euroopan unioni on onnistunut saamaan haltuunsa useita kymmeniä venäläisten lentämiä EU-yrityksille kuuluvia koneita kolmansista maista ottamalla viranomaisteitse yhteyttä paikallisiin. Tämä on kuitenkin johtanut siihen, etteivät venäläiset enää uskalla lentää Venäjän ulkopuolelle.

– Tai sitten he voivat lentää vain johonkin Venäjään erittäin ystävällisesti suhtautuvaan maahan, josta lentokoneita ei ole ehkä mahdollista haltuun saada. Mutta koskaan ei voi sanoa ”ei koskaan”. Näidenkin valtioiden tulee noudattaa ilmailulainsäädäntöä, ja siitä voi koitua erittäin suuri vahinko heille itselleen, jos Venäjän kanssa siihen leikkiin lähtevät.

Hololein mukaan kyseessä on peruuttamaton tuho Venäjän siviili-ilmailulle.

– Tilanne on se, että sanktioillamme on ollut erittäin suuri vaikutus. Venäjän ilmailu on erittäin lyhyessä ajassa joutunut vuosikymmenten takaiseen tilaan. En näe, että Venäjällä olisi enää lainkaan mahdollisuutta rakentaa siviili-ilmailua uudelleen.

Kansallistamisen jälkeen Venäjän on käytännössä mahdotonta enää saada vuokrattua lentokoneita. Maailman kymmenen suurimman lentokoneiden liisausyhtiön pääkonttoreista yhdeksän sijaitsee Irlannissa eli Euroopan unionissa.

– Kun liisattujen lentokoneiden osuus on ollut näin suuri, se tarkoittaa omalta osaltaan sitä, että myös tulevaisuudessa heidän pitäisi alkaa liisata uudelleen – jos siis se päivä enää koskaan koittaa. Mutta sitten ei ole enää ainuttakaan yhtiötä, joka suostuisi heille enää mitään vuokraamaan, kun kokemuksena on aiempien koneiden anastus. Jos sellainen uhkarohkea löytyisi, välillä heitäkin on, nousisivat hinnat erittäin korkeiksi. Lisäksi vakuutusyhtiöt eivät suostuisi vakuuttamaan tällaisia lentokoneita.