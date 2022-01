Arto Satonen: Venäjän sisäiset ongelmat heijastuvat maailmalle

Kukaan ei ole Venäjää uhkaamassa, toteaa kirjoittaja.

Vuosi 2022 alkaa USA:n ja Venäjän, NATO-maiden ja Venäjän sekä ETYJin ja Venäjän välisillä keskusteluilla. Venäjän joukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän esittämät etupiirivaatimukset ovat johtaneet keskusteluihin tilanteessa, jossa jopa sodan mahdollisuus on olemassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uuden vuoden puheessaan hyvin selkeästi, että etupiirivaatimukset eivät kuulu 2020-luvulle ja valtioiden tasa-arvoisuus on keskeinen perusperiaate, jota kaikkien tulee kunnioittaa. Presidentin mukaan Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustana on ylläpitää kansallista liikkumatilaa ja valintamahdollisuuksia. Tämä pitää Niinistön mukaan sisällään myös mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea NATO-jäsenyyttä.

Ukraina on prosessissa sijaiskärsijä. Venäjän KGB-taustainen nykyhallinto haluaa epäilemättä palauttaa Venäjän suurvalta-aseman, mikä näkyy etupiirivaatimuksissa. Puheet siitä, että länsi uhkaisi Venäjää on kuitenkin tarkoitettu kotimaiselle yleisölle. Kukaan ei ole Venäjää uhkaamassa. Sen sijaan Venäjän naapurustossa on lisääntyvää tyytymättömyyttä yksinvaltaisiin johtajiin, kuten mellakoiksi muuttuneet Kazakstanin suurmielenosoitukset kertovat.

Ulkopoliittisten jännitteiden taustalla onkin Venäjän sisäinen tilanne. Vladimir Putin nousi aikoinaan valtaan ja suosituksi, koska kykeni palauttamaan julkisen sektorin palkkojen ja eläkkeiden maksun, saamaan maahan järjestyksen sekä laittamaan yksityistämisprosessissa rikastuneet kansan vihaamat oligarkit kuriin. Putinia auttoi alussa öljyn hinnan nousu.

Nyt Venäjän sisäinen tilanne alkaa muistuttaa aikoja, jolloin Putin nousi valtaan. Tavallisten kansalaisten elintaso on hiipunut jo vuosikymmenen. Korona on aiheuttanut paljon kuolemia, koska rokotekattavuus on alhainen ja terveydenhoito osassa maata heikkoa. Korruptio rehottaa nykyisen eliitin toimesta, kuten Aleksei Navalnyin videot ovat paljastaneet. Oppositio on ajettu vankilaan, maanpakoon ja maan alle, mutta se ei ole poistanut kansan tyytymättömyyttä.

Putinin ja Venäjän nykyhallinnon todellinen vihollinen ei ole Ukraina tai länsi, vaan Venäjän oma demokratialiike. Siksi Venäjä reagoi voimakkaasti Valko-Venäjän kansannousuun, vaikka Aljaksandr Lukašenka tuskin on edes Venäjän nykyhallinnon suosikki. Vallan siirtyminen oppositiolle Valko-Venäjällä olisi antanut lisää voimaa myös Venäjän demokratialiikkeelle, ja siksi sitä ei voitu sallia.

USA on uhannut vastata Venäjän mahdolliseen hyökkäykseen Ukrainassa hyvin voimakkailla talouspakotteilla. On jopa puhuttu Venäjän irrottamista kansainvälisestä pankkijärjestelmästä, mikä vaurioittaisi Venäjän ulkomaankauppaa ja romuttaisi ruplan arvon. Tämä laukaisisi Venäjän sisäiset ongelmat ihan uudelle tasolle, mutta ei olisi ongelmaton myöskään lännelle eikä Suomelle. Toivoa sopii, että ratkaisut löydetään diplomaattista tietä ilman sotatoimia ja taloudellisia järistyksiä.

Arto Satonen Arto Satonen on kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen.