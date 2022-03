Venäjän sanotaan menettäneen jo lähes 6000 sotilasta Ukrainassa

Ukrainan julkaisemien lukujen mukaan Venäjän asevoimien kovat tappiot jatkuvat.

Venäjän kerrotaan menettäneen tiistaiaamuun mennessä 29 lentokonetta, 29 helikopteria, 198 panssarivaunua, 846 panssariajoneuvoa, 305 muuta ajoneuvoa, 60 säiliöautoa ja 77 tykkiä.

Lisäksi hyökkääjän tappioiksi listataan yksi Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ja seitsemän muuta ilmatorjuntajärjestelmää, 24 raketinheitintä, kolme lennokkia ja kaksi sota-alusta.

Mikäli ukrainalaisten julkaisemat luvut pitävät edes osin paikkansa, ovat hyökkääjän miestappiot olleet valtavia. Ukrainan mukaan Venäjän sotilaita on kuollut sodassa jo ainakin 5 710.

– Kyse on suuntaa antavista arvioista, mutta tämä kuvastaa hyvin miehittäjän tilannetta. Vihollinen on demoralisoitu. Hän on tuskissaan. Miehittäjät ampuvat siviilejä, koska aseistetut ukrainalaiset ovat liian vahvoja Venäjälle. Ukraina voittaa. Koko maailma on kanssamme, koska heidän turvallisuutensa on meistä kiinni, Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kommentoi lukuja Twitterissä.

Venäjä on käynyt Ukrainan sotaa tähän mennessä pääosin käyttämättä raskasta tykistöä ja ilmavoimia. Tämän pelätään nyt muuttuvan Ukrainan kovan vastarinnan seurauksena ja johtavan siviilikohteiden laajaan tuhoamiseen.

Tällaisesta muutoksesta on nähty merkkejä esimerkiksi Harkovassa, missä Venäjän iskut ovat surmanneet suuret määrät siviilejä ja tuhonneet kaupunkia.

Its only indicative estimates.But it illustrates well the situation of the occupier.The enemy is demoralized,he’s in agony.The occupiers are firing on civilians because Ukrainians with weapons are too strong for 🇷🇺.🇺🇦will win.The whole world with us cuz their safaty depends on us pic.twitter.com/j4GCXxTHJm

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 1, 2022