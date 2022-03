”Venäjän salamasodan piti tänään olla ohi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan operaatiosta oli suunniteltu ylivertaisuuden näytelmää.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Venäjän yrittäneen viestiä Ukrainan sotilasoperaatiolla maan näennäistä voimaa ulkovalloille.

– Salamasodalla, jonka piti tänään olla ohitse, haettiin ylivertaisuuden näytelmää. Tällä olisi päästy osoittamaan Venäjän muuttaneen Euroopan voimatasapainoa ratkaisevalla tavalla, Aaltola tviittaa.

Presidentti Vladimir Putinin oppiin kuuluu näkemys siitä, että rajamaiden asioihin voi puuttua, jos jokin niistä yrittää muuttaa vallitsevaa tilannetta Venäjälle epäedullisella tavalla.

– Venäjä on huomannut sodan olevan vaikeampaa kuin luultiin. Ukrainalaiset eivät tervehtineet ”kohteliaita” sotilaita vapauttajana, Mika Aaltola sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä voi vetää vaikeuksista johtopäätöksen, jonka mukaan läntinen propaganda olisi tehnyt aiemmasta veljeskansasta erilaisia. Seurauksena olisi voimatoimien raju kiihdyttäminen.

– Siirtyminen tuhoamissotaan ja eskaloiviin asejärjestelmiin voi olla kiellettyä, mutta se ”puhdistaa” Ukrainaa ”vääristä” asenteista, terrori opettaa kunnioitusta vuosiksi eteenpäin. Nato-haaveet ainakin karisevat, kun lännestä ei saada akuuttiin tappamiseen riittävää apua, Aaltola toteaa.

Venäjä ei ole toistaiseksi onnistunut tavoitteessaan, vaan on näyttänyt jopa kiusallisen heikolta. Maan maine on samalla kärsinyt ulkomailla.

– Se on tehnyt Venäjä-ymmärtäjistä, heidän verkostoista Euroopassa narreja. Mutta tämä vaikuttaminen ja sotkeminen oli vaivalloista eikä johtanut nopeisiin tuloksiin.

Mika Aaltola arvioi länsimaiden suostuvan lopulta diplomaattiseen ratkaisuun, jonka myötä Nato-ikkuna voi sulkeutua myös muilta mailta.

– Sivuhuomio: Tässä muuten vahvin argumentti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden suhteen. Mailla on ainutlaatuinen hetki vaikuttaa negatiivisesti, vakauttaen, Venäjän pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Siinä on riskinsä, mutta niin on pikkusäädöillä paikalleen jähmettymisessäkin, Aaltola sanoo.

16. Sisäinen ongelma: sodalla on hintansa. Talouden pitää olla toimiva, jotta pelotevaikutus kestävä. Pakotteet toimivat. Väestössä on oppositiomielialaa. Kremlin käytävillä on salaliittoja. Näihin ratkaissuna nähdään kasvava kuri ja itsevaltaisuus. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 10, 2022