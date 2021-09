Venäjän S-400-ohjuksia Valko-Venäjälle – ”Diktaattori antoi periksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nurkkaan ajettu Aljaksandr Lukašenka on tutkijan mukaan pyörtänyt aiemmat sanansa.

Lähes kolme vuotta kestäneen soutamisen ja huopaamisen tuloksena Venäjän ja Valko-Venäjän johtajat ovat onnistuneet listaamaan 28 osa-aluetta, joissa maiden on määrä syventää taloudellista yhdentymistään.

Sovitut tavoitteet ovat kuitenkin Venäjä-asiantuntija Katia Glodin mukaan yhä määrittelyiltään ylimalkaisia ja julistuksellisia, joten niiden käytännön toimeenpanosta saattaa muodostua pitkällinen ja täynnä sudenkuoppia oleva prosessi.

Kremlin vaatimukset maiden välisestä poliittisesta unionista Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka on kyennyt edelleen torjumaan, mutta vastustettuaan pitkään ja sinnikkäästi sotilaallisen yhteistyön tiivistämistä hän näyttää nyt antavan siinä Vladimir Putinille periksi, päättelee Glod.

– Mailla on jo yhteinen ilmapuolustuksen infrastruktuuri, niillä on yhteisesti asetettuja joukko-osastoja Valko-Venäjän läntisen sotilaspiirin alueella ja ne toteuttavat säännöllisesti yhteisiä sotaharjoituksia, kuten valtavan Zapad-21-harjoituksen tässä kuussa, hän kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Nyt maat ovat perustaneet myös yhteisen ilmapuolustuksen koulutuskeskuksen läntiselle Valko-Venäjälle.

– Siihen on sisältynyt kehittyneiden venäläisten S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien ja venäläisessä komennossa olevien Suhoi SU-30SM -monitoimihävittäjien sijoittaminen alueelle, Glod sanoo.

Vielä taannoin Lukašenka oli nimenomaisesti vakuuttanut, että ensimmäistäkään venäläistä tukikohtaa ei tultaisi Valko-Venäjän maaperällä näkemään.

Tavoitteena totaalinen ylivalta

Sekä Lukašenka että Putin ovat Glodin mukaan paitsi autoritaarisia johtajia, myös kovia neuvottelijoita, jotka tarvitsevat toistensa tukea yhä diktatorisemmille otteilleen.

– Lukašenkan synkkä ansioluettelo, johon sisältyvät kotimaisten vastustajien brutaali sorto, lentokonekaappaus, yritys kidnapata vallanpitäjiä arvostellut olympiaurheilija ja pakolaiskriisin synnyttäminen EU:n rajoille, on Kremlin täysin hyväksymä, hän sanoo.

Putin haluaa hänen mukaansa ennen kaikkea torjua Valko-Venäjän poliittisen kriisin leviämisen Venäjälle.

– Samalla Putin käyttää edelleen hyväkseen Lukašenkan heikkoutta edistääkseen Venäjän pyrkimyksiä palauttaa maa hallintaansa. Se on pitkä tie, mutta molemmat maat ovat jo kulkeneet sitä huomattavan matkan, hän toteaa.