Venäjän rokotteesta varoitetaan: Kehitys vielä kesken

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virustutkijan mukaan hätäisesti valmistettu tuote voi jopa pahentaa koronaoireita.

Venäjän Vektor-tutkimusinstituutin entinen johtaja Alexander Chepurnov varoittaa liian nopeasti kehitetyn koronavirusrokotteen mahdollisista haittavaikutuksista.

Gamalein tutkimuskeskuksen adenovirukseen pohjautuvan rokotteen on kerrottu saavan viranomaisten hyväksynnän jo elokuun puolivälissä. Kansallisena ylpeydenaiheena pidettyä rokotehanketta on verrattu Venäjällä jopa Sputnik-satelliitin laukaisuun.

The Moscow Times -lehden mukaan poliittinen paine koronarokotteen valmistumiseen on suuri, sillä koko kansan rokottamisen on ilmoitettu alkavan jo lokakuussa.

Ulkomaiset tutkijat ovat huomauttaneet, ettei Gamalein rokote ole läpäissyt vielä kolmannen vaiheen laajoja kliinisiä kokeita. Tutkimuskeskus kohautti jo loppukeväästä ilmoittamalla, että sen henkilökunta oli rokotettu testimielessä ja ”ilman haittavaikutuksia”.

Alexander Chepurnov arvioi, ettei rokotteen kliinisistä kokeista ole julkaistu kattavasti tietoja.

– On mahdotonta puhua rokotteen jakelusta, ennen kuin näemme tieteellisistä julkaisuista tietoja siitä, miten rokotetta tutkittiin ja minkälaisen immuunivasteen se tuotti. Vastauksia tarvitaan myös annoskokoihin liittyen sekä siitä, voiko rokote kärjistää infektiota tiettyjen vasta-aineiden kautta, Chepurnov sanoi pdmnews-sivuston haastattelussa.

Hän viittasi SARS-rokotteen kehitystyössä kohdattuun ongelmaan, jossa rokotteen havaittiin heikentävän immuunijärjestelmän toimintaa virusta vastaan. Koronaviruksen kohdalla vastaavaan ilmiöön ei ole törmätty esimerkiksi Oxfordin yliopiston tai Moderna-yhtiön kokeissa.

– On olemassa vaara, että väärä rokote lisää taudinkuvan vakavuutta, Alexander Chepurnov jatkoi.

Myös Siperiassa toimiva Vektor-instituutti kehittää omaa rokotevalmistettaan, jonka kliinisten kokeiden odotetaan valmistuvan syksyn aikana.