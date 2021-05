Venäjän rokotteesta tarjotaan nyt ”kevytversiota”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sputnik Light -koronavirusrokote on suunnattu erityisesti vientimarkkinoille.

Venäjän viranomaiset ovat myöntäneet myyntiluvan Sputnik Light -koronavirusrokotteelle, joka edellyttää vain yhden rokoteannoksen.

Tuotteen markkinointi ja jakelu on nyt sallittua, vaikka turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat kokeet ovat edelleen käynnissä.

Radio Free Europen mukaan aiemmin hyväksytty kahden annoksen Sputnik V pysyy edelleen Venäjän pääasiallisena rokotteena. Rokotteen ”kevytversiota” viedään kansainvälisille kumppaneille, jotta rokotuskattavuutta saadaan nostettua viruksesta pahiten kärsivissä maissa.

Väestön rokottaminen sujuu aiempaa vauhdikkaammin, jos riittävä suojavaikutus syntyy vain yhdellä annoksella.

Venäjän oma rokotushanke on edennyt varsin hitaasti. Varapääministeri Tatjana Golikovan mukaan 13,4 miljoonaa ihmistä eli yhdeksän prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden annoksen. Täyden rokotesuojan saaneita on Venäjällä noin kuusi prosenttia.