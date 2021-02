Venäjän rokotteen suojavaikutus arvioidaan vahvaksi

Venäjän Sputnik V -koronavirusrokote antaa kliinisten kokeiden perusteella 92-prosenttisen suojan infektiota vastaan ja täydellisen suojan vakavalta taudinkuvalta.

The Lancet -tiedelehdessä julkaistujen tietojen mukaan koehenkilöillä havaittiin vain väsymyksen ja kuumeen kaltaisia tilapäisiä sivuvaikutuksia.

– Sputnik V -rokotteen kehitystyötä on arvosteltu tarpeettoman kiirehtimisen ja läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Mutta nyt kerrottuja tietoja voi pitää selvänä osoituksena siitä, että rokotteen teho on todistettu tieteellisesti. Covid-19:n vastaiseen taisteluun on saatu jälleen uusi rokote, professorit Ian Jones ja Polly Roy kirjoittavat tutkimusartikkelin yhteydessä julkaistussa kommentissa.

Rokotteen teho osoittautui hyväksi kaikissa ikäryhmissä ja vähensi taudinkuvan vakavuutta jo ensimmäisen annoksen jälkeen. Havaintoa pidetään erityisen lupaavana, sillä tuotteen saatavuus on toistaiseksi rajoitettua.

Sputnikin toimintaperiaate on samankaltainen kuin Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan koronarokotteessa. Muista tuotteista poiketen kolmen viikon välein annettavat annokset ovat hieman erilaisia, jotta immuunijärjestelmän suojavaikutus muodostuisi mahdollisimman tehokkaaksi ja pitkäkestoiseksi. Rokotteen kerrotaan säilyvän 2–8 asteessa, joten siihen liittyvä logistiikka on Modernan ja Pfizerin mRNA-rokotteita vaivattomampaa.

Venäjä on toimittanut rokoteannoksia Argentiinaan, Palestiinaan, Venezuelaan, Unkariin, Arabiemiraatteihin ja Iraniin.

Leicesterin yliopiston virustutkija Julian Tang huomauttaa, että myös Britannian rokotusohjelmassa on turvauduttu pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi tiettyihin kompromisseihin.

– Meidän olisi jatkossa syytä olla arvostelematta liian kärkkäästi muiden maiden rokotushankkeita, tutkija sanoo BBC:lle.

A sub-analysis of 2,000 adults >60 years suggests the Russian #vaccine is similarly effective and well-tolerated in this group. Further research is needed to confirm results in those belonging to unrepresented risk groups and non-white ethnicities.

— The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021