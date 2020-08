Venäjän rokotteelle tyrmäys: Vaarallista peliä

Tutkijoiden mukaan koronarokotteen turvallisuudesta tai tehosta ei ole riittävästi tietoja.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ilmoitus koronarokotteen valmistumisesta on otettu maailmalla epäillen vastaan.

Monet tutkijat ovat huomauttaneet, ettei Gamalein tutkimuskeskuksen rokote ole käynyt läpi asianmukaisia kliinisiä kokeita.

Arvostelijoiden mukaan ohjelmaa on hoputettu poliittisista syistä, sillä maailman ensimmäisen koronavirusrokotteen kehittämistä on pidetty Venäjällä Sputnik-satelliitin kaltaisena kansallisena ylpeydenaiheena.

– Mielestäni se on todella pelottavaa. Se on hyvin riskialtista, Johns Hopkins -yliopiston rokoteturvallisuuskeskuksen johtaja Daniel Salmon sanoo The New York Times -lehdelle.

Kehitystyössä jätettiin välistä kolmannen vaiheen laajat kokeet, joissa rokotteen suojaavaa vaikutusta verrataan lumelääkkeeseen. Kokeissa myös selvitetään tuotteen turvallisuutta.

Harvinainenkin sivuvaikutus voi koskea tuhansia ihmisiä, jos rokote annetaan loppusyksyn ja talven aikana sadoille miljoonille ihmisille.

Floridan yliopiston infektiotautien asiantuntija Natalie Dean muistuttaa aiemmista tapauksista, joissa lupaavalta vaikuttaneiden rokotteiden ongelmat paljastuivat vasta laajoissa ihmiskokeissa. Dean pitää lähes varmana, ettei Venäjällä ole tässä vaiheessa tarpeeksi tutkimustietoa Gamalein rokotteen tehosta.

Weill Cornell Medical -yliopiston virustutkija John Moore arvostelee Vladimir Putinia riskialttiista poliittisesta pelistä.

– Tämä on käsittämättömän typerää. Putinilla ei ole rokotetta, hän vain haluaa lähettää poliittisen viestin, Moore sanoo.