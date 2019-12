Venäjän rikkaimmat rikastuivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän eniten ansainneiden joukossa myös Suomen kansalaisuuden omaava Gennadi Timtšenko.

Venäjän viisi rikkainta olivat myös vuoden 2019 suurimmat tienaajat, kertoo talouslehti Forbes. He ansaitsivat vuoden 2019 aikana yhteensä 24,2 miljardin euron suuruisen potin jo entuudestaan valtavien omaisuuksiensa lisäksi pääasiassa Venäjän raaka-aineilla. Miljardien lisäksi kaikille viidelle eniten ansainneelle oligarkille yhteistä on, että heillä on kytköksensä Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Eniten omaisuuttaan kasvatti Vladimir Potanin, joka ansaitsi 7 miljardia euroa vuonna 2019. Hänen omaisuutensa kasvoi kolmanneksella 21,4 miljardiin euroon jalostettua nikkeliä ja palladiumia tuottavan Norilsk Nickelin suuromistajana.

Toisiksi eniten omaisuuttaan kasvatti Leonid Mihelson 5,3 miljardilla eurolla. Mihelson on jo entuudestaan Venäjän rikkain mies 24,3 miljardin omaisuudellaan. Hän johtaa kaasuyhtiö Novatekia ja Venäjän suurinta petrokemianteollisuuden yritystä Siguria.

Kolmanneksi eniten ansaitsi Vagit Alekperov 4,8 miljardia eurollaan. Hän on Venäjän kolmanneksi rikkain 21,4 miljardin euron omaisuudellaan. Hän johtaa Venäjän toisiksi suurinta öljy-yhtiötä Lukoilia.

Neljänneksi sijoittui Suomen kansalaisuuden omaava, mutta Sveitsissä asuva Gennadi Timtšenko, jonka omaisuus kasvoi 3,7 miljardilla eurolla 20,5 miljardiin euroon. Timtšenko on Mihelsonin läheinen kumppani ja omistaa Novatekia ja Siburia sekä öljy- ja kaasutekniikkayritys Stroytransgazin, jonka bisneksistä Verkkouutiset on aiemmin kertonut täällä. Timtšenko muistetaan myös aiempana KHL-jääkiekkojoukkueen Jokereiden omistajana ja pääomittajana, mutta sittemmin hän on siirtänyt rahoittajan vastuun Potaninille.

Vuonna 2019 viidenneksi eniten ansaitsi Venäjän neljänneksi rikkain henkilö Aleksei Mordašov, jonka omaisuus kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 18,2 miljardiin euroon. Hän omistaa teräksentuottaja Severstalin ja on laajentanut omistustaan eurooppalaiseen TUI-matkanjärjestäjään sekä venäläiseen Lenta-supermarkettiketjuun.