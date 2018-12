Venäjän räjähdys: Kymmeniä ihmisiä hautautunut raunioihin

Jopa 40 ihmistä on jäänyt loukkuun osittain romahtaneen venäläisen kerrostalon raunioihin. Asiasta uutisoi The Moscow Times.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lensi onnettomuuspaikalle myöhään maanantai-iltapäivällä. Presidentti vieraili sairaalassa ja tapasi paikallisia viranomaisia.

– Mahdollisuudet löytää eloonjääneitä pienenevät päivien kuluessa, totesi terveysministeri Veronika Skvortsova Venäjän valtion televisiolle.

Kaasuvuodon aiheuttama räjähdys vahingoitti 48 huoneistoa yhdeksänkerroksisessa rakennuksessa Magnitogorskin kaupungissa Uralissa.

Pelastustyöt onnettomuuspaikalla jatkuvat edelleen.

Meanwhile, Putin meets emergency workers in Magnitogorsk – where an apartment block collapsed today after an explosion. https://t.co/sOMV8fXjHN

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) December 31, 2018