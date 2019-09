Venäjän räjähdyksen radioaktiivista romua siivotaan videolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Burevestnik-ohjuksen räjähdyksen romut hylättiin viikoiksi rannalle.

Venäjän Valkoisenmeren rannalla siivotaan elokuun epäonnistuneen ohjuskokeen jälkiä, Independent Barents Observer kertoo.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, kuinka räjähdyksessä Arkangelin alueella vaurioituneet ja radioaktiivista säteilyä saaneet ponttoonit jätettiin makaamaan rannalle Vienanlahdella olevalle joelle ilman suoja-aitoja tai valvontaa.

Venäläisen Region24:n hankkimalla videolla (alla) näkyy, kuinka helikopteri vie metallikontteja hiekkasärkälle. Siellä kaivinkone ja suojavarusteisiin pukeutuneet miehet lastaavat tavaraa kontteihin, jotka lennätetään pois. Video löytyy tämän linkin takaa. Venäläisen Bemorkanalin toimittajat vierailivat rannalla syyskuun alussa ja mittasivat siellä normaaliin verrattuna moninkertaisia säteilyarvoja. Tasoa ei kuitenkaan pidetä ihmiselle vaarallisena.

Venäjän laivaston koealueella Arkangelissa tapahtui elokuun alussa erikoinen onnettomuus, jossa sai surmansa viisi ihmistä. Kyseessä oli mitä todennäköisimmin Venäjän uuden ydinkäyttöisen Burevestnik-risteilyohjuksen pieleen mennyt koe.

Ohjusta on tiettävästi testattu useita kertoja varsin vaihtelevalla menestyksellä. Venäjän on myös uutisoitu hukanneen yhden ohjuksen pieleen menneen koelaukaisun jälkeen. Sitä etsittiin radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn soveltuvan aluksen kanssa Barentsinmereltä viime vuoden syksyllä. Venäjä on kiistänyt epäonniset kokeet.