Venäjän puolustusministeri katosi julkisuudesta

Monet Venäjän politiikkaa seuraavat asiantuntijat ovat hämmästelleet puolustusministeri Sergei Shoigun häviämistä julkisuudesta.

Puolustusministerin edellinen julkinen esiintyminen oli noin puolitoista viikkoa sitten. Tilannetta on pidetty erikoisena, sillä sotatilanteessa Sergei Shoigun voisi olettaa pitävän säännöllisiä tilannekatsauksia ja kommentoivan operaation etenemistä.

Meduza-sivuston mukaan myös kansalliskaartin eli Rosgvardian johtaja Viktor Zolotov on kadonnut julkisuudesta. Zolotov on toiminut aiemmin presidentti Vladimir Putinin henkivartijana.

Lisäksi Venäjän 6. armeijan komentaja, kenraali Vladislav Yershov on tiettävästi erotettu ja laitettu kotiarestiin. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä toiminut kenraalimajuri evp. Pekka Toveri huomauttaa, että Venäjällä kotiaresti todennäköisesti merkitsee kuulusteluja ja oikeudenkäyntiä. Hän arvioi vastaavien uutisten vaikuttavan kielteisesti sotilasjohdon moraaliin.

Tietojen on arveltu viittaavan siihen, että sotilasoperaation epäonnistumisiin ja korkeisiin tappiolukuihin haetaan nyt syyllisiä. Bellingcat-tutkijaryhmän mukaan pidätyksiä olisi tehty myös turvallisuuspalvelu FSB:ssä.

Sergei Shoigu nähtiin yhdessä Vladimir Putinin kanssa edellisen kerran 27. helmikuuta, jolloin presidentti määräsi asettamaan maan ydinasejoukot kohotettuun valmiustilaan. Shoigu istui tuolloin vaivaantuneen oloisena pitkän pöydän toisessa päässä kaukana presidentistä.

Lots of Telegram chatter today about the whereabouts of Russia's defence minister Sergei Shoigu. Not seen in public for 12 days, not seen with Putin since *that* meeting on 27 Feb where he was ordered to put the nukes on high alert. Photo from happier times. pic.twitter.com/MHp7Y7XvmJ

— Jake Cordell (@JakeCordell) March 23, 2022