Venäjän hävittäjien prototyyppejä Syyrian taivaalla

Verkossa tällä viikolla kiertäneiden kuvien ja videoiden perusteella Venäjä on lähettänyt kaksi Su-57-häivehävittäjää Syyriaan.

Koneet kuvattiin laskeutumassa Venäjän Khmeimimin lentotukikohtaan Syyriassa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Nyt Venäjän valtiollinen media Sputnik uutisoi uusista kuvista, joiden mukaan Syyriaan olisi siirretty vielä kaksi Su-57-konetta lisää. Khmeimimistä otetut satelliittikuvat vaikuttaisivat vahvistavan tiedon koneiden siirtämisestä Syyriaan.

Mikäli väitteet pitävät paikkansa, on kyse mielenkiintoisesta päätöksestä. Venäjän ilmavoimille on toimitettu vasta reilut kymmenkunta Su-57-konetta. Ne ovat kaikki tiettävästi varsinaista tuotantomallia edeltäviä prototyyppejä.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria

And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ

