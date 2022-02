Venäjän propagandan pommi-iskut Itä-Ukrainassa olivatkin lavastettuja

Ukrainan Venäjän miehittämillä Itä-Ukrainan ”separatistialueilla” väitetysti tekemät pommi-iskut olivat lavastuksia, paljastavat itsenäisen tutkijaryhmä Bellingcatin selvitykset.

– Uusimmassa jutussa vahvistamme, että ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan separatistit käyttivät ruumiita teeskennelläkseen IED-hyökkäystä, jota Venäjän tiedotusvälineet käyttivät todisteena Ukrainan julmuudesta, sivuston johtaja Eliot Higgins kertoo Twitterissä.

Tekaistuihin todisteisiin perustuvat videot on kuvattu Donetskin ja Horlivkan välisellä moottoritiellä Itä-Ukrainassa.

Bellingcatin puoleen kääntyneiden asiantuntijoiden mukaan ajoneuvossa havaitut vauriot eivät ole yhdenmukaisia tienvarsipommin räjähdyksen kanssa.

– Auton vasemman puolen vauriot eivät muistuta räjähdyksen aiheuttamia jälkiä. Ne ​​ovat liian tasaisia, paneeleissa ole näyttöä räjähdyksen aiheuttamasta painaumasta, sanoo räjähdysaseiden asiantuntija Chris Cobb-Smith.

Lisäksi auton olisi hänen mukaansa pitänyt liikkua räjähdyksen voimasta.

– Jos auto olisi liikkunut räjähdyksen aikaan, se tuskin olisi pysähtynyt välittömästi, kuten tästä näkyy, vaan vauhti olisi kuljettanut sitä ainakin muutaman metrin, eikä luultavasti suorassa linjassa.

Winchesterin yliopiston tutkijan Lawrence Owensin mukaan videolla näkyvät uhrit olisivat kuolleet jo ennen räjähdystä.

– Voisi siis päätellä, että tämä on jo toinen tapaus, jossa käytetään hyväksi ruumiita ”rikospaikan” luomiseksi, jolla on ilmeinen tarkoitus muuttaa yleistä mielipidettä ja siten oikeuttaa käynnissä oleva sota, Owens sanoo.

