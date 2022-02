Venäjän propaganda kiihtyy: Ukrainaa syytetään joukkohaudoista, terrorista ja tykkitulesta

Venäjän on pelätty oikeuttavan mahdollisia sotatoimiaan Ukrainassa esittämällä väitteitä jonkinlaisista ukrainalaisista provokaatioista. Tällaisia syytöksiä on kuultu pitkin talvea Venäjältä korkealta tasolta. Yhdysvaltain tiedustelu on puolestaan kertonut Venäjän valmistelleen aiemmin Ukrainan piikkiin pantavaa tekaistua provokaatiota.

Venäjän ja sen kontrolloimien miehitettyjen Itä-Ukrainan ”separatistialueiden” väitteet Ukrainan provokaatioista ja teoista ovat kiihtyneet viime päivinä.

Itä-Ukrainan miehitetyn Luhanskin alueen turvallisuuspalvelu tiedotti tällä viikolla löytäneensä Luhanskin keskustassa sijaitsevasta puistosta pommin. Venäjän suuret uutistoimistot kertoivat asiasta verkkosivuillaan. ”Terrori-iskun” yrityksestä epäiltiin uutisten mukaan Ukrainan tiedustelua. Väitettyä pommilöytöä höystettiin sosiaalisessa mediassa levinneellä kömpelöllä videolla, jolla väitetysti näytettiin pommin löytyminen.

Itä-Ukrainan Donetskin miehityshallinto tiedotti taas vime viikolla löytäneensä yli 130 joukkohautaa, joissa väitetysti makaa Ukrainan asevoimien surmaamia siviileitä. Väite uutisoitiin muun muassa TASS:n sivuilla, vaikka sen tueksi ei olekaan esitetty mitään todisteita. Venäjän tutkintakomitea ilmoitti tällä viikolla, että se avaa tutkinnan väitetyistä joukkohaudoista.

Valkoinen talo on varoittanut, että juuri tällaiset väitteet voivat kuulua Venäjän hyökkäystä edeltävään propagandaan.

Tänään Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti julkaisi uutisen, jossa väitetään Ukrainan asevoimien tulittaneen viittä asutuskeskusta raskailla aseilla Itä-Ukrainassa. Itä-Ukrainan Luhanskin edustajan kerrotaan todeneen, että Ukraina rikkoo törkeästi Minskin sopimuksia. Ukraina on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Itä-Ukrainan venäläisjoukot ovat tiettävästi todellisuudessa jatkaneet Ukrainan asemien tulittamista ja Minskin sopimusten rikkovien aseiden käyttöä etulinjassa jatkuvasti.

Venäjän propagandan kiihtymistä voidaan pitää huolestuttavana varsinkin, kun otetaan huomioon Venäjän johdon viime aikojen lausunnot. Etenkin perustelemattomat väitteet kansanmurhasta Itä-Ukrainasta kuuluvat yhä vahvemmin Venäjän propagandaan.

Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkin syytti esimerkiksi tammikuussa Ukrainan hallinnon sortavan kansaa natsimiehittäjiin verrattavalla tavalla. Naryshkin totesi, että Ukrainassa surmataan ”naisia, lapsia ja vanhuksia” ja kidutetaan toisinajattelijoita.

Viime viikolla Naryshkin väitti, että oikeasti sotaa valmistelee Ukraina lännen tuella eikä Venäjä. Näin on väittänyt myös muun muassa Venäjän asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov. Hän totesi joulukuussa pahaenteisesti, että Venäjä tulee vastaamaan ”kaikkiin provokaatioihin” voimakeinoin.

Kansanmurhaväitteen on esittänyt jopa Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Putin totesi joulukuussa Venäjän ihmisoikeusneuvoston kokouksessa, että Ukrainan tilanne ”näyttää kansanmurhalta”. Hän toisti väitteensä tämän viikon tiistaina tavattuaan Saksan liittokansleri Olaf Scholzin Moskovassa.

– Meidän näkemyksemme mukaan se, mitä Itä-Ukrainassa tapahtuu, on kansanmurha, Putin sanoi lehdistötilaisuudessa BBC:n mukaan.

Russia’s claim of genocide in Ukraine is a reprehensible falsehood. The SMM has complete access to the government controlled areas of Ukraine and HAS NEVER reported anything remotely resembling Russia’s claims. Read the publicly available reports. https://t.co/0KczWsQoEJ

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) February 16, 2022