Tiedusteluekspertti: Venäjän presidentti elää kaappauksen pelossa

Kremlin turvallisuuseliitti saattaa entisen CIA-virkailijan mukaan jo valmistella Vladimir Putinin syrjäyttämistä.

Venäjän salamyhkäisesti valmisteltu ja takkuillen käynnistynyt hyökkäys Ukrainaan on herättänyt runsaasti spekulaatioita presidentti Vladimir Putinin henkisestä ja fyysisestä tilasta. Putinin kerrotaan eristäytyneen muusta maailmasta yhä totaalisemmin, ympäröineen itsensä jees-miehillä ja pelkäävän lähes hysteerisesti koronavirustartuntaa.

– Putin todellakin pelkää, mutta ei covidia. Hän pelkää vallankaappausta, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n Venäjä-operaatioissa pitkään työskennellyt Steven L. Hall sanoo The Washington Postissa.

Oligarkit eivät hänen mukaansa uhkaa Putinin asemaa, sillä heillä ei ole suoraa vaikutusvaltaa Venäjän turvallisuuskoneistoon.

– Myöskään myyttinen venäläinen ”kadunmies” ei nouse syrjäyttämään Putinia. On venäläisiä, jotka kannattavat Putinin politiikkaa, ja toisia, jotka ovat poliittisesti apaattisia. Monet uskovat valtion propagandaa – siis ainoaa uutismateriaalia, jota useimmat venäläiset saavat käsiinsä, hän toteaa.

Vaarallisia miehiä

Todellisen uhan Putinille muodostavat Hallin mukaan turvallisuus- ja sotilaseliitin jäsenet eli silovikit. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev ja turvallisuuspalvelu FSB:tä johtava Aleksandr Bortnikov.

– Patruševin ja Bortnikovin kaltaisilla miehillä ei vain ole kovaa voimaa, vaan he myös osaavat käyttää sitä ja ovat taipuvaisia sitä käyttämään, Hall sanoo.

FSB:llä on hänen mukaansa noin 160 000 työntekijää. Organisaatiolla on todistettu kyky käyttää tehdä väkivaltaa, ja se on luonteeltaan erittäin salamyhkäinen.

– FSB:n virkailijat ovat taitavia työskentelemään salassa ja pitämään arkaluonteisimmat operaationsa tiukasti pieniin ryhmiin lokeroituina. Putin ymmärtää tämän paremmin kuin useimmat muut: hän johti aikoinaan itse organisaatiota, hän toteaa.

– Nämä miehet yrittivät myrkyttää oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin, ja kun se epäonnistui, he telkesivät hänet vankilaan määräämättömäksi ajaksi. Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n johtajat suunnittelivat ja toteuttivat Sergei Skripalin murhayrityksen sotilaskäyttöön tarkoitetulla venäläisellä hermomyrkyllä. Muut silovikit suunnittelivat Aleksandr Litvinenkon murhan ja sekoittivat hänen teehensä poloniumia lontoolaisessa hotellissa. Putin, joka tiettävästi hyväksyi nämä operaatiot henkilökohtaisesti, tuntee liiankin hyvin turvallisuuseliitin kyvyt.

”Heillä on tarvittavat aseet”

Jos turvallisuuseliitti kokee Venäjän hallintojärjestelmän uhatuksi, se tekee Hallin mukaan kaikkensa suojellakseen omia etujaan.

– Heillä on tarvittavat aseet ja henkilöstö Putinin uhkaamiseksi. He osaavat toimia Putinin tutkan alla, koska tutka on heidän hoidossaan. Vaikka Putinilla on oletettavasti keinoja valvoa silovikkeja, hän ei pysty seuraamaan heidän toimiaan kaiken aikaa tarkasti ottaen huomioon kaikki muut asiat, joita hänellä on käsiteltävänään, Hall sanoo.

Hyökkäys Ukrainaan on hänen mukaansa laukaissut vastareaktion, joka uhkaa Venäjän valtion säilymisen edellytyksiä samaan tapaan kuin vuonna 1991, jolloin silloiset silovikit yrittivät syöstä Neuvostoliiton viimeisen presidentin Mihail Gorbatšovin vallasta.

– Silovikeilla, jotka näkevät heitä viimeiset kolme vuosikymmentä vallassa pitäneen kleptokraattisen itsevaltiuden hapertuvan hitaasti edessään, on mahdollisuus kaataa Putinin hallinto. He voivat päättää toimia, hän toteaa.

– Putinin kannattaisi muistaa [Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin] Tšekan kovaotteisen johtajan Felix Dzeržinskin yli sata vuotta sitten lausumat sanat: ”Me edustamme järjestäytynyttä terroria – se myönnettäköön suoraan. Vallankumouksen oloissa terrori on välttämätöntä.”

Jäljellä on Hallin mukaan enää yksi kysymys: ovatko sellaiset olot silovikien mielestä jälleen koittaneet.