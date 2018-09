Venäjän pommittajat harvinaisella lennolla Suomenlahdella – Naton hävittäjät ilmaan

Baltian Naton ilmavalvontaa suorittavat saksalaishävittäjät hälytettiin tiistaina ilmaan tunnistamaan Suomenlahdella lentäneitä venäläisiä strategisia Tu-160-pommikoneita.

Saksan ilmavoimat on julkaissut kuvan tunnistuslennosta. Siinä näkyy venäläiskone ja saksalainen Eurofighter Typhoon -hävittäjä. Toisessa alla olevassa kuvassa näkyy Venäjän pommittajien lentoreitti kartalla.

Kyseessä oli harvinaislaatuinen tapaus. Tu-160-koneita ei ole juuri nähty Suomenlahden yllä.

Just released: Photo of yesterday’s intercept. Courtesy of the German air force. #NATO. pic.twitter.com/7UI1QgFqTM

— Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) September 26, 2018