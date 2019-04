Venäjän pommimies räjäyttää videolla vahingossa itsensä

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU tiedotti keskiviikkona pidättäneensä seitsenhenkisen Venäjän tiedustelupalvelujen iskuryhmän. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

SBU:n mukaan Venäjä on lähettänyt Ukrainaan useita itsenäisesti toimiva sabotaasiyksiköitä viimeisen parin vuoden aikana. Tällainen venäläisyksikkö oli SBU:n mukaan myös alla näkyvälle videolle (alla) huhtikuun alussa tallentuneen pommi-iskuyrityksen takana.

Videolla näkyy, kuinka mies yrittää asettaa pommin Ukrainan sotilastiedustelun upseerin autoon. Se kuitenkin räjähtää heti.

SBU:n mukaan pommimies on Venäjän sotilastiedustelun upseeri, joka liikkui väärällä passilla. Hänen luultiin ensin kuolleen räjähdyksessä. SBU paljasti keskiviikkona, että mies selvisi ja otettiin kiinni.

For thread completion, here's the CCTV video of him blowing himself up. pic.twitter.com/NZmg6yVmqb

— Christo Grozev (@christogrozev) April 17, 2019