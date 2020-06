Venäjän pommikoneet USA:n rannikolla kahdesti – hävittäjät ilmaan

Venäläiset sotilaskoneet lähestyivät Yhdysvaltain rannikkoa kahteen otteeseen samana päivänä.

Asiasta uutisoivan The Aviationistin mukaan ensimmäisessä venäläisryhmässä oli kaksi strategista Tu-95-pommikonetta ja kaksi Su-35-hävittäjää sekä A-50-ennakkovaroitus- ja valvontakone. Toinen muodostelma koostui kahdesta Tu-95-pommittajasta ja yhdestä A-50:stä.

Yhdysvaltojen ilmavalvonta hälytti tankkereiden ja valvontakoneen tukemat F-22 Raptor-hävittäjät tunnistamaan molemmat venäläiskoneiden ryhmät. Koneet lensivät kansainvälisessä ilmatilassa ja tulivat noin 60 kilometrin päähän Yhdysvaltojen alueesta.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut alla näkyvän videon lennoista. Yhdysvaltojen ilmavalvonnan kuvia venäläiskoneista näkyy myös alla.

NORAD F-22 Raptors, supported by KC-135 Stratotankers and an E-3 Airborne Warning and Control System, successfully completed two intercepts of Russian bomber aircraft formations entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night. pic.twitter.com/9iSZK0Vu2F

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 17, 2020