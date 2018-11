Venäjän pommikoneet Norjanmerellä kesken Naton harjoituksen

Venäjän strategiset Tu-160-pommikoneet lentävän Barentsinmerellä ja Norjanmerellä kesken Naton Trident Junture 18 -sotaharjoituksen, Venäjän puolustusministeriö kertoo.

Asiasta uutisoivan Venäjän asevoimien kanava Zvezdan mukaan kaksi konetta lentää kymmenen tunnin mittaisen suunnitellun lennon ”neutraalien vesien yllä” ja noudattaa kansainvälisiä sääntöjä. Lennosta kertovassa uutisessa puhutaan kuitenkin heti alkuun Naton Norjaan painottuvasta harjoituksesta.

Venäjä on kuohuttanut varoittamalla ohjusammunnoista Trident Juncturen aikana. Venäjän viranomaisten ilmaliikenteelle antamien NOTAM-varoitusten perusteella Venäjän laivasto aikoo ampua harjoitusten aikaan ohjuksia Norjanmerellä Naton harjoitusalueen sisäpuolella sekä Barentsinmerellä lähellä Norjan rannikkoa. Ilmoitetut ampuma-alueet näkyvät alla kartalla. Pohjoinen ampuma-alue ei ole lähellä Naton ilmoittamia harjoituspaikkoja.

Federation of American Scientists -järjestön ydinasetietohankkeen johtaja Hans Kristensen kutsuu eteläistä laukaisualuetta ”provokatiiviseksi”.

– ”He (venäläiset) eivät tehneet tällaista edes kylmän sodan aikaan” Norjan puolustusvoimien virkailija totesi minulle, Kristensen tviittaa.

Here are the coordinates and dates for the Russian NOTAMs for navy rocket launches during NATO exercise #TridentJuncture18

The southern launch area inside the exercise area is provocative. Norwegian MOD official told me: “They didn’t even do that during Cold War." pic.twitter.com/5t0ztFUNpa

— Hans Kristensen (@nukestrat) October 31, 2018