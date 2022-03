Venäjän poliisin kerrotaan pahoinpidelleen rajusti mielenosoittajia

Sotaa vastustavat mielenilmaukset on hajotettu välittömästi.

Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat puuttuneet kovin ottein kaikkiin Ukrainan sotaa vastustaviin mielenilmauksiin.

Helmikuun lopun jälkeen noin 5 000 mielenosoittajaa on otettu kiinni 69 eri kaupungissa. Sotaa koskevien ”feikkien” levittäminen on kielletty pitkien vankeusrangaistusten uhalla, mikä käytännössä tarkoittaa kaikkea muuta kuin virallisen linjan mukaista viestintää. Viimeisetkin itsenäiset mediat on hiljennetty hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Poliisin kerrotaan käyttäneen rajua väkivaltaa sotaa vastustaneita kohtaan. Eräs mielenosoittaja oli saanut OVD-Infon mukaan kiinnioton yhteydessä kallonmurtuman.

Moskovassa kuulusteluhuoneeseen vietyä 26-vuotiasta Aleksandra Kaluzhskikhiä lyötiin useita kertoja. Hän oli vedonnut perustuslain kohtaan, jonka mukaan henkilö voi vaieta itsekriminointisuojan nojalla.

Häneltä oli kysytty nimeä, kotiosoitetta, opiskelupaikkaa sekä sitä, mistä hän oli kuullut mielenosoituksesta.

– Seuraava isku on vielä kovempi, poliisi sanoo tilanteesta vuodetulla nauhoitteella Radio Free Europen mukaan.

Yli yksitoista minuuttia kestävällä nauhoitteella kuuluu useita iskuja ja kuulustelijoiden aggressiivista kielenkäyttöä.

Poliisi pilkkaa pidätetyn ulkonäköä ja toteaa uhkaavansa tätä fyysisellä väkivallalla.

– [Vladimir] Putin on puolellamme. Te olette Venäjän vihollisia. Te olette kansan vihollisia, kuulustelija sanoo.

Moskovan poliisilaitos ei vastannut Radio Free Europen aihetta koskeviin kysymyksiin.

Antiwar protests, arrests in St Petersburg today. Led by women today, many of them carrying flowers. https://t.co/KcXU8R2A82 — Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 8, 2022