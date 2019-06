Venäjän poliisi tajuaa videolla pidättäneensä vahingossa amerikkalaisen

Poliisi ei halunnut ottaa kiinni amerikkalaismiestä.

Venäjän viranomaiset hajottivat keskiviikkona journalisti Ivan Golunovin tueksi järjestetyn mielenosoituksen Moskovassa. Poliisin kerrotaan pidättäneen jopa satoja mielenosoittajia.

Mielenosoittajien pidätyksistä on jaettu runsaasti kuvia ja videoita verkkoon. Eräälle niistä on tallentunut alla näkyvä erikoinen kohtaaminen. Sen perusteella viranomaistoiminta on päätetty kohdistaa vain venäläisiin.

Kiinni otettujen bussin luona kuvatulla videolla yksi poliiseista huomaa, ettei paikalle tuotu mies olekaan venäläinen. Hän kysyy kipakasti tovereiltaan, kuka toi ”ei-venäläisen”. Samalla mies kertoo englanniksi olevansa amerikkalainen.

– Amerikkalainen? Vapaaksi, poliisi huudahtaa, ja viittoo miestä poistumaan.

Tunnettu tutkiva journalisti Ivan Golunov vangittiin perättömien huumesyytösten varjolla. Häntä pahoinpideltiin vankeudessa. Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota ja sytyttänyt viranomaisten vastaisia protesteja. Golunov vapautettiin tiistaina ja tutkinta lopetettiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on kerrottu puuttuneen tapaukseen henkilökohtaisesti.

Police tried to detain an American today. Another cop let him go, saying: “Who brought the non-Russian?” https://t.co/T9V4pSn9t7 — Evan Gershkovich (@evangershkovich) June 12, 2019

Just a walk through Moscow on my day off pic.twitter.com/EuZrz0KlNL — Polina Ivanova (@polinaivanovva) June 12, 2019