Venäjän poliisi saa kilvet, joiden ääniaallot tuottavat kipua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mellakkapoliisi saa tehokkaampia varusteita mielenosoittajia vastaan.

Venäjän mellakkapoliisi on saamassa käyttöönsä entistä ”kehittyneempiä” varusteita mielenosoittajien kohtaamiseen ja väkijoukkojen hallintaan, kertoo Radio Free Europe.

Mellakkapoliisi on RFE:n mukaan saamassa vuoden loppuun mennessä käyttöönsä sähköshokkikilvet. Tilauksessa on myös kilpiä, jotka säteilevät kivuliaita ääniaaltoja.

Kilpiä nähtiin testattavan vuonna 2016 turvallisuusjoukkojen harjoituksissa. Samoissa harjoituksissa testattiin uusia taktiikoita. Protestoijia tykitettiin vedellä helikoptereista ja heidän kohtaamisissaan käytettiin panssaroituja ajoneuvoja, joihin oli asennettu vesikanuunoita.

Mellakkapoliisi on testannut laukaisimia, jotka ampuvat tainnutuskranaatteja. Lisäksi heille on jaettu Zeuksen etälamauttimet.

Venäjällä on osoitettu laajasti mieltä presidentti Vladimir Putinin epäsuosittua eläkeuudistusta vastaan. Mellakkapoliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan kovia otteita. Protestien yhteydessä on pidätetty jopa yli tuhat ihmistä.