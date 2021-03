Venäjän palkkasotilaiden Wagnerille syyte kidutusmurhasta

Kolme Ranskassa, Syyriassa ja Venäjällä sijaitsevaa kansalaisjärjestöä on ilmoittanut Moskovassa oikeudenkäynnistä Wagner-ryhmää vastaan, Radio Free Europe/Radio Liberty kertoo.

Kyseessä on venäläinen sotilasyritys, jolla on epäsuoria yhteyksiä maan poliittiseen eliittiin. Ryhmän epäillään kiduttaneen ja murhanneen Syyrian kansalaisen vuonna 2017.

– Tämä oikeudenkäynti on syyrialaisen uhrin perheen ensimmäinen yritys saada venäläiset epäillyt vastuuseen Syyriassa tehdyistä vakavista rikoksista, kansalaisjärjestöt sanovat yhteisessä lausunnossaan.

Järjestöt vaativat rikostutkinnan aloittamista ”äärimmäisen julmasti tehdyn murhan perusteella, jotta voidaan todeta epäillyn tekijän vastuu tästä ja muista rikoksista, sotarikokset mukaan lukien”.

Tapauksen ei uskota johtavan mihinkään, koska Wagner-ryhmän uskotaan olevan läheisissä yhteyksissä presidentti Vladimir Putinin avustajaan, liikemies Jevgeni Prigožiniin.

Vaikka yksityiset sotilasyritykset ovat laittomia Venäjällä, on Wagnerilla viime vuosina ollut yhä tärkeämpi rooli Kremlin tavoitteiden tukemisessa.

Ryhmä on ollut aktiivinen useita vuosia taisteluoperaatioissa eri alueilla, kuten Syyriassa, Libyassa ja muualla Afrikassa.

