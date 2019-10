Venäjän palkkasotilaat väitetään mestatun

Wagner-yhtiön sotilaiden kerrotaan joutuneen väijytykseen Mosambikissa.

Viiden venäläisen palkkasotilaaan kerrotaan menehtyneen väijytyksessä Mosambikissa. Asiasta kertoi paikallinen Carta de Mocambique. Asiasta on uutisoinut myös esimerkiksi venäläinen Kommersant.

Mediatiedon mukaan kapinallisjoukot pysäyttivät venäläisten palkkasotilaiden ja Mosambikin armeijan joukkojen saattueen. Väijytyksessä kerrotaan kuolleen viiden venäläisen lisäksi ainakin 20 Mosambikin armeijan sotilasta. Carta de Mocambiquen mukaan venäläiset sotilaat mestattiin.

Brittilehti The Times kertoi lokakuun alussa Venäjän lähettäneen palkkasotilaita ja kalustoa Mosambikiin avustamaan maan hallitusta taistelussa jihadistikapinallisia vastaan. Venäläisiä joukkoja saapui tuolloin maahan noin 200. Venäläissotilaiden on kerrottu olevan pahamaineisen Wagner-palkkasoturiyhtiön palveluksessa. Wagner on yhdistetty viime vuosina Venäjän sotatoimiin niin Ukrainassa kuin Syyriassakin. Tämän vuoden aikana joukkoja on nähty myös Afrikassa.

Verkkouutiset kertoo yhtiön taustoista ja historiasta tässä jutussa.

Wagneria on toisinaan tituleerattu myös Kremlin ”salaiseksi armeijaksi”. Sen sotilaat tiettävästi harjoittelevat Venäjän asevoimien tukikohdissa ja heitä on viety sotimaan Venäjän armeijan kuljetuksilla. Wagnerin on kerrottu kärsineen Syyriassa suuria tappioita. Palkkasoturit mahdollistavat uhrien ja operaatioiden salaamisen ja kiistämisen.

Wagnerin perustaja Dmitri Utkin on työskennellyt aiemmin Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:ssa ja yhtiön uskotaan olevan GRU:n valvonnassa. Wagnerin nimi on väitetysti peräisin Utkinin Ukrainassa käyttämästä salanimestä. Utkin esiintyy tässä ilmeisesti vuonna 2016 otetussa yhteiskuvassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Yhtiön takana on tiettävästi ”Putinin kokkina” tunnettu liikemies Jevgeni Prigozhin. Verkkouutiset kertoo tässä entisen rikollisen värikkäästä taustasta.

This story about five dead Wagner mercenaries in Mozambique is getting uglier, reports now claim that they were beheaded alongside 20 government troops. Reports based on a local paper with anonymous sourcing, so not confirmed… https://t.co/RkOdJCw6VS — Andrew Roth (@Andrew__Roth) October 31, 2019