Venäjän palkkasotilaista video raa’assa kidutussurmassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rankalla videolla paloitellaan ja poltetaan syyrialaismies.

Venäläisen Wagner-palkkasotilasyhtiön miesten uskotaan surmaavan raa’asti syyrialaismiehen vuonna 2017 kuvatulla videolla, The Moscow Times kertoo.

Neljä venäjää puhuvaa henkilöä hakkaa videolla anelevaa uhriaan ensin lekalla. Sitten mies mestataan ja hänen kätensä leikataan irti. Lopuksi ruumis valellaan bensiinillä ja poltetaan. Asiasta ensin uutisoineen Novaja Gazetan mukaan kiduttajien uskotaan olevan Wagnerin palkkasotilaita. Venäläislehti kertoo asiasta myös alla olevalla videolla. Se sisältää rankkaa kuvamateriaalia tapauksesta eikä sitä suositella herkille.

– Leikkaa kovempaa. Anna mennä. Katkaise hänen selkärankansa. Käytä lapiota, videolla huudetaan.

Toisessa kohdassa kehotetaan ”säilyttämään hänen jalkansa”. Toisella samasta tilanteesta kuvatulla videolla näkyy ylösalaisin ripustettu ruumis, joka sytytetään tuleen.

Syyrialaiset ja brittiläiset mediat ovat tunnistaneet uhrin Muhammed Abdullah al-Ismailiksi. Syyrian Deir Ezzorista kotoisin olevan miehen kerrotaan tulleen pidätetyksi ja pakkovärvätyksi Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinnon joukkoihin. Videolla näkyvä teloituspaikka on paikallistettu al-Shairin öljykentäksi Syyrian Homsissa.

”Salainen armeija”

Wagneria on toisinaan tituleerattu Kremlin ”salaiseksi armeijaksi”. Verkkouutiset kertoo yhtiön historiasta tässä jutussa. Wagnerin sotilaat tiettävästi harjoittelevat Venäjän asevoimien tukikohdissa, ja heitä on viety sotimaan Venäjän armeijan kuljetuksilla. Wagnerin on kerrottu kärsineen Syyriassa suuria tappioita. Yhtiön sotilaat hyökkäsivät tiettävästi Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen asemiin Syyriassa vuonna 2018. Palkkasoturien käyttö mahdollistaa uhrien ja operaatioiden salaamisen ja kiistämisen.

Wagnerin perustaja Dmitri Utkin on työskennellyt aiemmin Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:ssa ja yhtiön uskotaan olevan GRU:n valvonnassa. Wagnerin nimi on väitetysti peräisin Utkinin Ukrainassa käyttämästä salanimestä. Utkin esiintyy tässä ilmeisesti vuonna 2016 otetussa yhteiskuvassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Yhtiön takana on tiettävästi ”Putinin kokkina” tunnettu liikemies Jevgeni Prigozhin. Verkkouutiset kertoo tässä entisen rikollisen Prigozhinin värikkäästä taustasta.