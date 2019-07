Venäjän pääministerin henkivartijalla lähes 20 miljoonan euron palatsi

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin päähenkivartijan hulppea palatsi on herättänyt hämmennystä maan mediassa.

Novaja Gazeta -lehden tutkimuksen mukaan kenraali Mikhail Mikhejev on hankkinut selittämättömästi yli 17 miljoonan euron arvoisen asunnon Moskovan länsipuolella sijaitsevassa Razdoryn kylässä.

Korruptiotapauksia selvittävä OCCRP-järjestö huomauttaa, että kartanon ostaminen henkivartijan virallisilla tuloilla olisi edellyttänyt yli sadan vuoden palkan säästämistä. Laki myös kieltää häntä harjoittamasta yksityistä elinkeinotoimintaa.

Razdory on ollut perinteisesti Venäjän eliitin suosimaa aluetta, sillä sen ympäristössä ovat asuneet muun muassa Neuvostoliiton entinen johtaja Mihail Gorbatsov ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin.

Mikheyev hallitsee asemansa kautta pääsyä pääministerin puheille, minkä vuoksi hänen uskotaan olevan aktiivisen lobbauksen ja lahjonnan kohteena.

Kenraali Mikhail Mikheyev ja valtion vartiointivirasto eivät vastanneet Novaja Gazetan tiedusteluihin aiheesta.

