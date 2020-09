Venäjän pääministeri matkustaa Minskiin

Kremlin on varoitettu pohjustavan väliintuloa Valko-Venäjällä.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin matkustaa Valko-Venäjälle. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Mishustin saapuu Minskiin lauantaina.

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei on puolestaan parhaillaan Moskovassa tapaamassa Lavrovia. Makei kehui tapaamisen yhteydessä maataan siitä, että ”se ei sallinut ulkoisten voimien panna toimeen Ukrainan tilannetta”. Valko-Venäjän johto on pyrkinyt maalaamaan presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastaisista mielenosoituksista ulkovaltojen masinoimaa kumousyritystä.

Valko-Venäjän ja Venäjän hallintojen välinen yhteydenpito on vaikuttanut viime päivinä varsin tiiviiltä. Amerikkalainen ISW-ajatushautomo varoitti tällä viikolla Venäjän lisääntyneiden informaatio-operaatioiden ja muiden toimien viittaavan siihen, että Kreml pyrkii pohjustamaan väliintuloa Valko-Venäjällä.

Verkkouutiset kertoi ISW:n arviosta tässä jutussa. Analyysissä nostettiin esiin muun muassa Venäjän hätätilaministeriön ja turvallisuuspalvelu FSB:n lentokoneiden visiitit Minskin lentokentälle sekä Kremlin ulkopoliittiset toimet ja venäläismedian koventunut retoriikka, joka on tuonut mieleen Ukrainan sotaa edeltäneet puheenvuorot. ISW:n mukaan Venäjä pyrkii myös ottamaan Valko-Venäjän mediaa hallintaansa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi aiemmin, että Venäjä on jo varannut joukkoja valmiiksi puuttumaan Valko-Venäjän tilanteeseen presidentti Lukašenkan pyynnöstä. Putinin mukaan venäläisjoukkoja lähetetään maahan, mikäli mielenosoitukset äityvät ryöstelyksi ja mellakoinniksi. Kreml on myös tarjonnut protestien kohteena olevalle Lukašenkalle apua kaavailtujen perustuslakiuudistusten laatimiseen.

Lukašenka on ruokkinut spekulaatioita Venäjän väliintulosta omilla Kremliä syleilevillä puheillaan. Presidentti totesi tiistaina toimittajille Venäjän ja Valko-Venäjän muodostavan saman ”yhteisen isänmaan”, joka ulottuu Brestistä Vladivostokiin.

