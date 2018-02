Venäjän onnettomuuskoneen yhtiötä rangaistu aiemmin turvarikkeistä

Saratov Airlinesia kiellettiin vuonna 2015 operoimasta kansainvälisiä lentoja, koska se ei ollut noudattanut turvallisuusmääräyksiä.

Sunnuntaina Moskovan lähettyvillä pudonneen matkustajakoneen traaginen kohtalo on herättänyt suurta surua maailmalla.

Tasavallan presidentin kanslia välittää Twitterissä tasavallan presidentti Sauli Niinistön surunvalittelut Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

”Haluan omasta ja Suomen kansan puolesta esittää syvimmät osanottoni Teille, uhrien omaisille ja kaikille, joita tämä traaginen onnettomuus on koskettanut”, Niinistöä siteerataan.

Turmakone oli venäläisyhtiö Saratov Airlinesin Antonov An-148 -tyyppinen suihkumatkustajakone. Koneessa oli 65 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä, jotka kaikki saivat surmansa. Kone oli matkalla Domodedovon lentokentältä 1500 kilometrin päähän Orskin kaupunkiin.

Lentoseurantapalvelu Flightradar24:n mukaan #6W703-lento toteutettiin seitsemän vuotta vanhalla Antonov An-148-koneella. Lento lähti Moskovan Domodedovon lentokentältä ja putosi 5‒6 minuuttia nousun jälkeen.

Sekunteja ennen iskeytymistään maahan koneen putoamisnopeus oli 22 000 jalkaa minuutissa eli noin 400 kilometriä tunnissa.

Silminnäkijöiden mukaan kone olisi räjähtänyt jo ennen putoamistaan maahan, Lentokoneen osia ja ruumiita on löytynyt laajalta alueelta.

Domodedovon lentokenttä on Moskovan toiseksi suurin. Lentokentän edustajien mukaan turmakone katosi tutkanäkyvyydestä vain minuutteja nousunsa jälkeen.

Turman syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Saratov Airlinesin tiedottajan mukaan koneessa ei tiettävästi ollut teknistä vikaa.

Pian sen jälkeen, kun tieto onnettomuudesta tuli julkisuuteen, lähti Twitterissä leviämään video onnettomuuspaikalta.

Lentoturvallisuus Venäjällä puhututtaa

Saratov Airlines sai vuonna 2015 Venäjän ilmailuhallinnolta kiellon operoida lentoja ulkomaille, koska yhtiö ei ollut noudattanut turvallisuusmääräyksiä. BBC:n mukaan tarkastajat olivat löytäneet yhtiön lennolla koneen ohjaamosta muita kuin henkilökunnan jäseniä.

Yhtiö valitti kiellosta ja muutti toimintatapojaan. Kielto purettiin vuonna 2016.

Saratov Airlines lentää pääasiassa Venäjän sisäisiä lentoja sekä Armenian ja Georgian kohteisiin.

Lentoturvallisuus Venäjällä on ollut viime vuosina verrattain huonoa. Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön mukaan vuodesta 2008 vuoteen 2017 venäläiskoneiden turmissa on kuollut 326 ihmistä. Vastaava luku yhdysvaltalaiskoneiden onnettomuuksissa on 61 henkilöä.