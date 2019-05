Venäjän oligarkkien lapsille miljardien perinnöt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lukoilin pääjohtajan 28-vuotias perijä on saamassa isänsä koko 21,8 miljardin dollarin omaisuuden.

Jos talouslehti Forbesin tiedot pitävät paikkansa, 48 nuorta venäläistä on aikanaan saamassa yhteensä noin 238 miljardin dollarin perinnön. Mikäli summa jakautuisi tasan, se merkitsisi yli 4,9 miljardin dollarin osuutta jokaiselle perijälle.

Forbesin Venäjän-toimituksen torstaina julkaiseman listan ykkösnimi on 28-vuotias Jusuf Alekperov, jonka lasketaan aikanaan perivän isältään, öljy-yhtiö Lukoilin pääjohtaja Vagit Alekperovilta koko tämän 21,8 miljardin dollarin omaisuuden. Alekperov junior pitää listan ykkössijaa hallussaan jo ainakin neljättä vuotta peräkkäin.

Listan toiselle sijalle sijoittuu viime vuoden tapaan kaasumagnaatti Leonid Mikhelsonin tytär Viktoria, jota odottaa puolet isänsä 24,4 miljardin dollarin varallisuudesta.

Myöskään teräskeisari Vladimir Lisinin kolme lasta eivät joudu elämään isänsä poismenon jälkeen puutteessa ja kurjuudessa, sillä kukin heistä perii aikanaan 7,6 miljardin dollarin omaisuuden. Näin he pudottavat Forbesin listan kolmospaikalta sille viime vuonna yltäneet teollisuusjohtaja Andrei Melnišenkon jälkeläiset.

Forbesin listaamista 48 tulevasta perijästä ”köyhimpiä” ovat The Moscow Timesin mukaan pankkiiri Roman Avdejevin lapset. Heitä on yhteensä 23, ja siksi kullekin heistä on heltiämässä vain 74 miljoonan dollarin perintö.

Varallisuuserot ovat valtaisat

Odotettavissa olevat jättiläisperinnöt asettuvat oikeaan viitekehykseen, kun tarkastellaan Venäjän varallisuuseroja koko väestön tasolla. The Moscow Times uutisoi aiemmin tänä vuonna, että alle sata venäläismiljardööriä hallitsee omaisuutta, jonka yhteisarvo ylittää kaikkien venäläisten säästöjen yhteenlasketun summan.

Sveitsiläispankki Credit Suissen alaisen tutkimusinstituutin vuotta 2018 koskevassa raportissa todetaan, että jopa 89 prosenttia Venäjän varallisuudesta on rikkaimman 10 prosentin hallinnassa.

Forbesin maaliskuussa julkaisemalla maailman rikkaimpien ihmisten listalla oli 98 venäläisnimeä. Heidän yhteenlaskettu varallisuutensa oli lehden mukaan 421 miljardia dollaria.