”Venäjän Nord Stream 2 -hanke vakavasti vaakalaudalla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itämeren kaasuputken rakentaminen on pitkällä, mutta sen käyttöönotto saattaa vielä estyä.

Venäläisen valtionyhtiö Gazpromin kaasuputken on ollut määrä valmistua lähikuukausien kuluessa. Pietarin lähellä sijaitsevasta Ust-Lugasta Saksan Greifswaldiin johtava putki saattaa amerikkalaisen Foreign Policy -lehden (FP) mukaan kuitenkin kariutua viime metreillä.

Gazprom on joutunut jo vuosien ajan käymään kilpajuoksua hankkeeseen osallistuville yrityksille asetettujen Yhdysvaltain talouspakotteiden kanssa.

Pakotteiden kiertämiseksi yhtiö on hankkinut omistukseensa erikoisalus Akademik Cherskiyn. Sen sijaan toinen merenalaisen kaasuputken laskemiseen osallistunut laiva, Fortuna, on nyt poissa pelistä, FP raportoi. Vaikka projekti on 94-prosenttisesti valmis, sen viimeistely saattaa kestää kaksi kertaa kaavailtua kauemmin.

USA:n puolustusmenoja koskevaan lakiesitykseen sisältyy uusia Nord Stream 2:een kohdistuvia pakotteita. Jos esitys ehditään käsitellä ja saattaa voimaan riittävän nopeasti, Venäjän roolia Euroopan energiahuollossa entisestään vahvistava hanke voi FP:n haastatteleman asiantuntijan mukaan hyvinkin kaatua.

– Kilpaa käydään hitaan putken ja hitaan pakote-esityksen välillä, ClearView Energy Partners -konsulttiyhtiötä johtava Kevin Book sanoo.

Aikataulu on hänen mukaansa äärimmäisen tiukka. Kyse saattaa olla jopa muutamista päivistä.

Epäusko valtaa alaa Venäjälläkin

Usko Nord Stream 2:n toteutumiseen on alkanut nimekkään Venäjän politiikan tutkijan Tatjana Stanovajan mukaan järkkyä myös Moskovassa.

– Kremliä lähellä oleva lähde sanoi USA:n Nord Stream 2:een kohdistamien pakotepyrkimysten kasvattaneen hankkeen riskejä. Moskova pitää kuitenkin järkähtämättä kiinni sen loppuun saattamisesta, R.Politik-analyysiprojektia johtava Stanovaja kirjoittaa.

Se, kuinka Nord Stream 2 käytännössä toimisi, on hänen mukaansa huomattavan ongelmallinen kysymys. Saksan energiainfrastruktuurista vastaava viranomainen on toukokuussa evännyt Nord Stream 2:lta oikeuden poiketa EU:n kaasudirektiivistä, joten Gazpromin on avattava putkensa myös kilpaileville toimittajille. Tämä olisi omiaan vesittämään koko venäläisprojektin.

– Nord Stream 2:n on valitettava päätöksestä 15. syyskuuta mennessä, ja tämä prosessi näyttää olevan Moskovan kannalta paljon USA:n pakotteita tärkeämpi.

Jos Yhdysvallat kohdistaisi pakotteensa myös suoraan kaasun kuluttajiin, se saattaisi merkitä Nord Stream 2:lle lopullista kuoliniskua.

USA on varoittanut Venäjän kaasuputkihankkeen olevan Troijan hevosen, jonka seuraukset voisivat osoittautua Euroopan kannalta kohtalokkaiksi.