Venäjän iskun myrkky tutkittiin Suomessa

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n erikoisryhmän väitetään sekaantuneen bulgarialaisen asevalmistajan ja tämän pojan myrkytykseen.

Bellingcat-tutkimusryhmä sekä Der Spiegel– ja Insider -julkaisujen selvityksen mukaan kahdeksan GRU:n agenttia lähetettiin Bulgariaan operaatiota varten. Henkilöt kuuluivat Yksikkö 29155 -nimellä tunnettuun erikoisryhmään, jonka epäillään suorittaneen useita tiedustelu- ja salamurhaiskuja eri puolilla Eurooppaa.

Yksikkö toimi muun muassa Krimin niemimaalla keväällä 2014 ja osallistui Montenegron epäonnistuneeseen vallankaappaushankkeeseen vuonna 2016.

Vladimir Popov -peitenimellä toimittajana ja valokuvaajana esiintynyt GRU-upseeri Vladimir Moisejev matkusti Bulgariaan useita kertoja ennen myrkkyiskua. Huhtikuun lopulla 2015 Burgasin rantakaupunkiin saapui myös kaksi muuta GRU-agenttia. “Sergei Fedotovin” ja “Georgi Gorshkovin” oli määrä palata Moskovaan 30. huhtikuuta lähtevällä paluulennolla, mutta molemmat matkustivat yllättäen kaksi päivää etuajassa Istanbulin kautta Venäjälle.

Noin 20 tuntia ennen ryhmän lähtöä kohteena ollut Emilian Gebrev tunsi ensimmäiset myrkytyksen oireet, mutta luuli silmäkivun johtuvan flunssasta tai väsymyksestä. Hänet kuljetettiin seuraavana iltana sairaalaan, jossa hän vaipui koomaan.

Hänen poikansa ja yhtiön tuotantopäällikkö joutuivat sairaalaan seuraavana päivänä lievempien oireiden vuoksi. Sairaalatutkimuksessa kaikilla havaittiin vakavan myrkytyksen merkkejä.

Heikossa tilassa olleen Emilian Gebrevin tila kohentui vasta noin 20 päivän kuluttua. Hän matkusti toipumaan Sinemoretsin rantakaupunkiin, jonne saapui pian toinen GRU-iskuryhmä viimeistelemään kesken jäänyt tehtävä.

Uusien oireiden ilmaannuttua Gebrev päätyi jälleen poikansa kanssa sairaalaan. Tällä kertaa näytteet lähetettiin Suomeen kemiallisten aseiden kieltosopimusta valvovan Verifin-yksikön tutkittavaksi.

Helsingin yliopiston tutkijat löysivät näytteestä ainesosia, joita esiintyy hyönteismyrkyissä. Muilta osin myrkkyaine jäi arvoitukseksi.

Emilian Gebrev on vaatinut aiheesta uutta tutkimusta Salisburyn hermomyrkkyiskun jälkeen.

GRU-operaation motiivi ei ole toistaiseksi selvillä. Gebrevin aseyhtiö ei ole myynyt suuria määriä aseita esimerkiksi Venäjän vastustajille, tosin bulgarialaisia aseita on tiettävästi toimitettu Syyrian kapinallisten käsiin.

Tapauksen arvellaan liittyvät Bulgarian oligarkkien välisiin valtakamppailuihin, joihin myös Venäjän tiedetään sekaantuneen vuosina 2014–2015. Erään teorian mukaan tapauksen taustalla voi olla kilpailijoiden onnistunut mustamaalauskampanja, jolla GRU saatiin usutettua Gebrevin kimppuun.

