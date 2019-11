Venäjän murhaluvut Euroopan synkimpiä

YK:n rikostilastojen mukaan Venäjän murhaluvut ovat pudonneet lähes 68 prosenttia vuoden 2000 jälkeen.

Tästä huolimatta maassa tehdään 9,2 murhaa 100 000 asukasta kohden, mikä on enemmän kuin Afganistanissa (7,1), Moldovassa (6,5) ja Ukrainassa (6,2).

Ukrainan murhatilastoissa mitattiin 44 prosentin nousu vuoteen 2010 verrattuna. Virossa kehitys on ollut päinvastaista: maassa kirjattiin 2,2 henkirikosta 100 000 asukasta kohden eli 78,1 prosenttia vähemmän kuin vuosituhannen vaihteessa.

EU:n synkin luku löytyy Liettuasta (4,5). Suomessa, Tanskassa ja Britanniassa kirjattiin 1,2 murhaa 100 000 asukasta kohden.

Euroopan alimmat luvut löytyvät Luxemburgista (0,3), Sveitsistä (0,5), Norjasta (0,5), Espanjasta (0,7) ja Puolasta (0,8).

