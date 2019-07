Venäjän mielenosoituksista jopa 15 vuoden vankeustuomiot

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö (HRW) arvostelee Venäjän viranomaisia Moskovan mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta.

Lauantain rauhanomaisessa mielenosoituksessa vastustettiin opposition ehdokkaiden sulkemista pois tulevista paikallisvaaleista. Poliisi puuttui mielenosoituksiin rajusti ja liki 1 400 ihmistä pidätettiin. HRW:n mukaan säilöön otettujen joukossa oli myös 25 lasta.

Ihmisoikeusjärjestön Euroopan ja Keski-Aasian apulaisjohtaja Tanja Lokshina kertoo Twitterissä, että Venäjän viranomaiset tutkivat mielenosoitusta ”massamellakointina”. Hänen mukaansa se voi merkitä järjestäjille jopa 15 vuoden vankeustuomioita.

– Hallituksen kovaotteinen vastaus on varoitus venäläisille siitä, että vaikka vapaita ja reiluja vaaleja vaatisi kuinka rauhanomaisesti, ovat seuraukset vakavia, HRW:n Euroopan ja Keski-Aasian johtaja Hugh Williamson kommentoi järjestön tiedotteessa.

– Viranomaiset tukahduttavat laillisen, rauhanomaisen mielenilmauksen sorrolla, hän jatkaa.

HRW luonnehtii poliisin eristäneen mielenosoituksen suureksi ”erikoisoperaatioalueeksi”. Sitten väkijoukko jaettiin, ihmisiä pakotettiin sivukaduille ja osallistujia ja satunnaisia ohikulkijoita pidätettiin.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan Venäjän viranomaiset käyttivät tarpeettomia voimakeinoja. Ihmisiä muun muassa heiteltiin maahan ja pahoipideltiin pampuilla. Paikalla ollut järjestön tarkkailija todisti poliisin pamputtaneen myös jo kiinni otettuja henkilöitä, jotka eivät tehneet minkäänlaista vastarintaa.

– Hallituksen tulisi vapauttaa kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat syytteistä, lopettaa oppositioehdokkaiden ja heidän tukijoidensa sorto ja varmistaa, että kaupungin vaalit ovat vapaat ja reilut, Hugh Williamson vaatii.

Today #Russia 's authorities opened a criminal case into mass rioting (up to 15yrs in prison for organizers!) over the July 27 peaceful protest in Moscow, at which police detained 1373 and beat dozens of people who merely called for free elections. @hrw https://t.co/XPg4zW239L pic.twitter.com/GqWoDZXLj8

— Tanya Lokshina (@TanyaLokshina) July 30, 2019