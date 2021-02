Venäjän media teki palatsivideon Aleksei Navalnyistä – Lopputulos hämmentää

Kreml yrittää iskeä takaisin palatsipaljastusten jälkeen.

Venäjän valtiollinen Rossija 1 -kanava on tuottanut hämmentävän videoreportaasin, jolla yritetään mitä ilmeisimmin iskeä takaisin oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tekemän presidentti Vladimir Putinin Mustanmeren palatsikompleksin paljastusvideon jälkeen.

Rossija 1:n ohjelmassa esiteltiin saksalaista vuokra-asuntoa, jossa Navalnyi toipui päästyään pois sairaalasta. Navalnyi kiidätettiin hoitoon Berliiniin viime vuoden elokuun myrkytyksen jälkeen. Murhayrityksen takana oli kattavan todistusaineiston perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n erikoisryhmä, joka on kytketty muihinkin epäiltyihin myrkytyksiin Venäjällä. Navalnyitä hoidettiin Saksassa kuukausia. Hänet vangittiin heti hänen palattuaan Venäjälle tammikuussa.

Rossija 1:n ohjelmassa (video alla) pyöritään mukavalta, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen ylelliseltä vaikuttavassa vuokrahuoneistossa. Toimittaja käy esimeriksi huoneiston vessassa, ahtaassa teknisessä tilassa ja keittiössä. Siellä kamera viipyy hetken halvassa viinipullossa ja kahvinkeittimessä.

Videon Twitterissä jakanut Independentin Moskovan kirjeenvaihtaja Oliver Carroll huomauttaa, että kyseisessä Kremlin propagandistina tunnetun Dmitri Kiseljovin ohjelmassa oli peräti kaksi Navalnyin Putinin palatsin paljastuksia koskevaa osiota. Erikoisen asuntovideon lisäksi samassa lähetyksessä mustamaalattiin Putinin palatsista ensimmäisenä julkisesti puhunutta liikemies Sergei Kolesnikovia. Kolesnikov paljasti palatsihankkeen olemassaolon vuonna 2010 ja pakeni sitten pois Venäjältä.

Navalnyin paljastusvideo palatsista on noussut kansainväliseksi sensaatioksi ja sitä on katsottu YouTubessa jo yli 110 miljoonaa kertaa. Kreml pyrki ensin kuittaamaan videon herättämät kysymykset vaikenemisella ja sitten vähättelyllä. Videon nousu valtiollisten kanavien uutisiin ja Kremlin masinoimat ilmeiset vastatoimet kielivät kuitenkin siitä, että asenne on muuttunut.

Oliver Carroll huomauttaa, että Venäjän johdolla on mielipidemittaustietoa käytössään.

– He ymmärtävät, minkä tason raivon paljastukset herättivät.

Perhaps more revealing, Kiselyov news programme had *two* longish segments undermining Navalny’s palace investigation, a full *19 days* post publication. (Other segment smeared whistleblower Kolesnikov.) Kremlin have polling data: they understand level of anger at the revelations https://t.co/OmeAjQU4M7 — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 7, 2021

Weird attempt by Russian propagandists to attack Navalny by dint of the comfortable-but-not-luxurious flat he rented while recovering from Novichok poisoning in Germany. Trying to be Navalny’s Putin palace investigation. But erm… failing. pic.twitter.com/YnzCF3WNSG — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 7, 2021