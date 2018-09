Venäjän lentokoneet moukaroivat Syyriaa

Pommitusten on arvioitu edeltävän laajamittaista maahyökkäystä kapinallisten asemiin.

Venäjän ilmavoimien koneiden kerrotaan pommittaneen useita kapinalliskohteita Idlibin maakunnassa Luoteis-Syyriassa. Paikallislähteiden mukaan yli 20 kohteeseen tehdyissä ilmaiskuissa on kuollut tai loukkaantunut ainakin 30 ihmistä.

Myös Syyrian hallituksen joukot ovat tulittaneet alueelle tykistöllä tiistain aikana.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan syyrialaisjoukot valmistautuvat tuhoamaan “terrorismin kehdon” Idlibissä. Syyrian presidentti Bashar al-Assad on koonnut viime viikkojen aikana sotilasyksiköitään maakunnan liepeille.

Syyrian johto kertoo yrittäneensä ratkaista Idlibin tilanteen rauhanomaisesti.

– Hallituksen suunnitelma oli antaa poliittiselle ratkaisulle parhaat mahdolliset edellytykset, mutta tässä ei valitettavasti onnistuttu. [Tiistaiset tapahtumat] näyttävät olevan valmisteluita suurelle maahyökkäykselle, Daily Telegraphin lähde kertoo.

YK ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat varoittaneet hyökkäyksen aiheuttavan laajan humanitaarisen katastrofin.

Venäjä on kerännyt alueelle runsaasti sota-aluksia ja lentokoneita sotaharjoitusten varjolla. Syyrian parlamentin tiedottaja totesi elokuun lopulla, että laivastovahvistusten tarkoituksena on estää länsimaita puuttumasta Syyrian sodan “nopeaan lopettamiseen”.

Venäjän, Turkin ja Iranin johtajien on määrä keskustella Syyrian tilanteesta myöhemmin tällä viikolla.

4th airstrike vs #Mhambel now being reported. pic.twitter.com/4Z5BBsVtHs

— Riam Dalati (@Dalatrm) September 4, 2018